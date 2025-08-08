Home > शिक्षा > आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज

आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज

BHU UG Admission: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में अंडर-ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट 8 अगस्त यानी आज जारी की जा सकती है। सूची जारी होने के बाद इसे बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट यानी bhucuet.samarth.edu.in पर जारी किया जा सकता है।

Published By: Heena Khan
Published: August 8, 2025 10:26:15 IST

bhu ug result
bhu ug result

BHU UG Admission: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में अंडर-ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट 8 अगस्त यानी आज जारी की जा सकती है। सूची जारी होने के बाद इसे बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट यानी bhucuet.samarth.edu.in पर जारी किया जा सकता है। वहीं, यूजी पाठ्यक्रमों और विषय संयोजनों के कटऑफ अंक भी शाम तक बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, छात्र वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके अपना रिजल्ट और कटऑफ चेक कर सकते हैं। जिन छात्रों को सीटें मिलेंगी, उन्हें अपनी एंट्री सुनिश्चित करने के लिए तुरंत फीस भरनी होगी। प्रवेश के बाद ही 28 अगस्त से क्लासेज लगनी शुरू हो जाएँगी। 

चार चरणों की बनाई गई योजना 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएचयू ने यूजी में एंट्री के लिए पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त कर दी है। इसकी अंतिम तिथि 2 अगस्त तक ही थी। छात्रों को 4-5 अगस्त तक अपने फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया गया था। बीएचयू ने यूजी प्रवेश के लिए 8 से 18 अगस्त तक चार चरणों की योजना बनाई है।

राउंड 1: सीट आवंटन, शुल्क लिंक और कटऑफ सूची 8 अगस्त को जारी की जाएगी।

राउंड 2: अगली सीट आवंटन सूची 11 अगस्त को जारी की जाएगी।

राउंड 3: तीसरे राउंड में सीट आवंटन 14 अगस्त को किया जाएगा।

राउंड 4: सीट आवंटन का अंतिम राउंड 18 अगस्त को किया जाएगा।

28 अगस्त से शुरू होंगी Classes

चुने गए छात्रों को दस्तावेज़ सत्यापन और सीट आरक्षण के लिए 25 अगस्त को अपने-अपने विभागों में रिपोर्ट करना होगा। सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, 28 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि छात्र कक्षा में किसी भी समस्या से बचने के लिए अपने दस्तावेज़ और शुल्क समय पर जमा करें।

पाकिस्तान के क्रिकेटर ने किया ऐसा गुनाह? अल्लाह भी नहीं करेगा माफ, ब्रिटेन से पुलिस ने किया गिरफ्तार तो गिड़-गिड़ाकर रोने लगा खिलाड़ी

Tags: bhu admissionBHU Resultbhu ug admissionbhu ug result
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज
आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज
आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज
आज जारी होगी BHU UG की पहली मेरिट लिस्ट, इस तरह चेक करें अपना रिजल्ट, जानिए कब से शुरू होंगी क्लासेज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?