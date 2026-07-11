BHU UG Admission 2026: CUET UG के जरिए शुरू हुए आवेदन, इस दिन तक करें रजिस्ट्रेशन

BHU UG Admission 2026: देश की प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शामिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने CUET UG 2026 परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब BHU के विभिन्न अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया है और उम्मीदवार 25 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं.

अगर आप BHU में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो यह आवेदन प्रक्रिया आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. समय पर आवेदन करना और सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करना चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा.

CUET UG स्कोर के आधार पर मिलेगा प्रवेश

BHU में UG कोर्स में प्रवेश पूरी तरह CUET UG 2026 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. केवल वही उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं जिन्होंने इस वर्ष CUET UG परीक्षा दी है. विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य, भाषा, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ और अन्य कई स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान करता है. कुछ विशेष कोर्स, जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) और बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स (BVA) के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अलग से सीट आवंटन किया जाएगा.

ऑनलाइन होगा दस्तावेजों का सत्यापन

इस वर्ष BHU ने दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. उम्मीदवारों को Samarth Admission Portal पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इनमें CUET UG 2026 स्कोरकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. दस्तावेजों की सफल जांच के बाद ही उम्मीदवार का प्रवेश अंतिम रूप से सुनिश्चित किया जाएगा.

BHU UG Admission 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

BHU के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं.

अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से साइन इन करें.

आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें.

CUET UG 2026 स्कोरकार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

सभी जानकारियों की जांच करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें.

फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना भी जरूरी है.

सीट अलॉटमेंट कैसे होगा?

विश्वविद्यालय के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीट अलॉटमेंट जल्द शुरू किया जाएगा. सीटों का आवंटन CUET UG स्कोर, उम्मीदवार द्वारा चुने गए कोर्स और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. इस बार BHU ने पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं, ताकि काउंसलिंग और प्रवेश समय पर पूरे किए जा सकें.

समय रहते पूरा करें आवेदन

हर साल हजारों छात्र BHU में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. ऐसे में अंतिम तारीख का इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है. तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 25 जुलाई 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और समय-समय पर एडमिशन पोर्टल पर जारी होने वाले काउंसलिंग शेड्यूल, सीट अलॉटमेंट और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर बनाए रखें.

अगर आपका लक्ष्य देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक BHU में पढ़ाई करना है, तो BHU UG Admission 2026 के लिए समय पर आवेदन करना आपकी सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हो सकता है.