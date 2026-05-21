BHU PhD Admission: बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब साल में इतने बार होंगे एडमिशन

BHU PhD Admission: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और छात्र हितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि अब पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया साल में दो बार आयोजित की जाएगी. कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई करीब चार घंटे लंबी बैठक में पीएचडी प्रवेश-2026 से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई.

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पीएचडी इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कराने को लेकर लिया गया. हालांकि विश्वविद्यालय ने विभागों को इस मामले में स्वतंत्रता दी है. यानी कोई विभाग चाहे तो स्क्रीनिंग टेस्ट लागू कर सकता है और चाहे तो बिना टेस्ट के भी प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है.

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट का उद्देश्य योग्य और गंभीर अभ्यर्थियों का चयन करना होगा, ताकि इंटरव्यू प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और निष्पक्ष बन सके. इस परीक्षा के स्वरूप और नियमों को तय करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक विशेष समिति गठित की जाएगी.

मुख्य और एलाइड विषयों की बनेगी संयुक्त मेरिट

एकेडमिक काउंसिल ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में एक और बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य विषय और एलाइड विषयों के लिए संयुक्त मेरिट सूची बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब छात्रों को मुख्य और संबंधित विषयों के आधार पर एकीकृत मेरिट में स्थान मिलेगा.

विश्वविद्यालय के अनुसार, विभागों में कुल सीटों का 20 प्रतिशत हिस्सा एलाइड विषयों के लिए निर्धारित रहता है. यदि किसी विभाग में एलाइड सीटें खाली रह जाती हैं, तो विभाग की सहमति के बाद उन सीटों पर अन्य योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा. इससे सीटें खाली रहने की समस्या कम होगी और अधिक छात्रों को अवसर मिलेगा.

आरक्षित सीटों की जानकारी पहले से होगी जारी

पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आरक्षित सीटों की गणना को लेकर भी नया निर्णय लिया गया है. अब विभागों की कुल सीटों जिसमें मुख्य परिसर, महिला महाविद्यालय, दक्षिणी परिसर और संबद्ध कॉलेज शामिल होंगे. इन्हीं के आधार पर आरक्षित सीटों की संख्या तय की जाएगी.

सबसे खास बात यह है कि सभी श्रेणियों की सीटों की जानकारी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी. इससे छात्रों को आवेदन करते समय स्पष्ट जानकारी मिलेगी और बाद में किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी.

समयबद्ध और पारदर्शी होगी प्रवेश प्रक्रिया

कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इन नए निर्णयों से देशभर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का आकर्षण विश्वविद्यालय की ओर बढ़ेगा. साथ ही पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को कम समय में पूरा करना संभव होगा. उन्होंने कहा कि समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने से शैक्षणिक कैलेंडर बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा और शोध छात्रों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा. बीएचयू प्रशासन का मानना है कि इन सुधारों से शोध शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा.