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ग्रेजुएशन का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा! बेटियों को हर साल 30,000 दे रही ये Scholarship

Azim Premji Scholarship 2026: आर्थिक तंगी से बेटियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसी सोच के साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन छात्राओं को स्कॉलरशिप देकर उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने में मदद कर रहा है.

By: Munna Verma | Published: August 30, 2026 12:17:52 AM IST

Azim Premji Scholarship: बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद
Azim Premji Scholarship: बेटियों की पढ़ाई में आर्थिक मदद


Azim Premji Scholarship 2026: आर्थिक परेशानी की वजह से किसी बेटी की पढ़ाई बीच में न छूटे, इस उद्देश्य से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इस पहल का मकसद खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की उन लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहयोग देना है, जो ग्रेजुएशन करना चाहती हैं लेकिन पैसों की कमी उनके रास्ते में बाधा बन रही है.

इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्राओं को हर साल 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. छात्रा के डिग्री कोर्स की अवधि के आधार पर यह मदद दो से पांच साल तक मिल सकती है. यानी योग्य उम्मीदवार को पूरी अवधि में अधिकतम 1.50 लाख तक की सहायता मिलने का अवसर है.

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फीस से लेकर किताबों तक खर्च में मिलेगी मदद

स्कॉलरशिप की रकम छात्राएं अपनी पढ़ाई से जुड़ी जरूरी जरूरतों पर खर्च कर सकती हैं. इसमें कॉलेज की फीस, किताबें, शैक्षणिक सामग्री और अन्य शिक्षा संबंधी खर्च शामिल हो सकते हैं. तीन साल के ग्रेजुएशन कोर्स में पढ़ने वाली छात्रा को कुल 90,000 रुपये की सहायता मिल सकती है, जो हर साल 30,000 रुपये के हिसाब से दी जाएगी.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य के सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से नियमित विद्यार्थी के रूप में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर परीक्षा पास की है. खास बात यह है कि पात्रता में जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. हालांकि, जिन छात्राओं को पहले ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकतीं. इसके अलावा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी या किसी अन्य कॉर्पोरेट संस्था की स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहीं छात्राएं भी इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगी.

आर्थिक स्थिति के आधार पर होगा चयन

स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी आर्थिक जरूरत और सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन से संबंधित पात्रता के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में आवेदन करने वाली छात्राओं को अपनी जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से उपलब्ध कराने चाहिए.

आवेदन की अंतिम तारीख और फीस

फाउंडेशन की ओर से आवेदन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जा रही है. पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है और इसके लिए उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

आवेदन के दौरान छात्राओं को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इनमें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं और 12वीं के मूल प्रमाणपत्र शामिल हैं. इसके साथ कॉलेज में प्रवेश की पुष्टि के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्यूशन फीस रसीद भी देनी होगी. सभी दस्तावेज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल का आकार 30 KB से 500 KB के बीच रखा जाना है.

छात्राओं के लिए क्यों खास है यह मौका?

ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का खर्च कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे में यह सहायता उनकी पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. इच्छुक छात्राओं को आवेदन से पहले योग्यता और दस्तावेजों की शर्तें ध्यान से जांचनी चाहिए और समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा करना चाहिए.

Tags: Azim Premji ScholarshipScholarship
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