Azim Premji Scholarship 2026: कॉलेज के खर्च की टेंशन खत्म! छात्राओं को हर साल मिलेंगे 30,000, ऐसे करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2026: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 10 अगस्त 2026 से अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना का उद्देश्य ऐसी छात्राओं को आर्थिक सहायता देना है जो कॉलेज की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां उनके सामने चुनौती बन रही हैं.

योग्य छात्राएं फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. खास बात यह है कि यह स्कॉलरशिप केवल अच्छे नंबर या मेरिट के आधार पर नहीं दी जाती.

Azim Premji Scholarship 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं. आवेदन करने वाली छात्राओं ने किसी योग्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की होनी चाहिए. इसके अलावा, छात्रा ने भारत के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी कॉलेज/यूनिवर्सिटी में 2 से 5 साल की अवधि वाले अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के पहले वर्ष में प्रवेश लिया होना चाहिए.

हर साल 30,000 की मिलेगी आर्थिक मदद

चयनित छात्राओं को उनके डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की पूरी अवधि के दौरान हर साल 30,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इससे छात्राओं को फीस, किताबों और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों में आर्थिक सहायता मिल सकती है. फाउंडेशन के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. इसलिए किसी भी तरह की फीस मांगने वाले व्यक्ति या फर्जी लिंक से सावधान रहना जरूरी है.

Azim Premji Scholarship 2026: ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए छात्राओं को फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Register New Applicants Cohort 2026” विकल्प चुनना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर को OTP के जरिए सत्यापित करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन करें. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और बैंक अकाउंट की सही जानकारी दर्ज करें. सभी विवरण जांचने के बाद फॉर्म को सेव करके सबमिट कर दें.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

आधार कार्ड

बैंक अकाउंट की जानकारी

10वीं की मार्कशीट

12वीं की मार्कशीट

कॉलेज एडमिशन का प्रमाण

दस्तावेज PDF, PNG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और प्रत्येक फाइल का आकार 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए.

31 अगस्त से पहले करें आवेदन

योग्य छात्राओं को आखिरी समय का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी या आवेदन विवरण भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

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