August 2026 School Holidays List: छात्रों के लिए खुशखबरी! अगस्त 2026 में लगातार छुट्टियों की भरमार, देखें पूरी सूची

August 2026 School Holidays List: अगस्त 2026 में कुछ खास छुट्टियां होंगी जिनका असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ अहम राष्ट्रीय और धार्मिक आयोजनों के कारण स्कूल बंद रहेंगे. तीन मुख्य छुट्टियां होंगी: स्वतंत्रता दिवस, मिलाद-उन-नबी और रक्षाबंधन. हालांकि, छुट्टियों की सही संख्या राज्य सरकार की छुट्टियों और अलग-अलग स्कूलों के शेड्यूल के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल कैलेंडर या एकेडमिक कैलेंडर से छुट्टियों की पुष्टि कर लें.

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस

अगस्त 2026 महीने की पहली छुट्टी स्वतंत्रता दिवस की होगी, जो शनिवार, 15 अगस्त को पड़ेगा. यह भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा, क्योंकि देश को 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी. यह राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है, इसलिए भारत में आमतौर पर स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल बंद रहते हैं. कई शिक्षण संस्थान स्वतंत्रता दिवस से पहले या उस दिन स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं. यह वह दिन है जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी.

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अगस्त 2026 में स्कूल की छुट्टियां: पूरी लिस्ट

तारीख दिन मौका 15 अगस्त 2026 शनिवार स्वतंत्रता दिवस 26 अगस्त 2026 बुधवार मिलाद-उन-नबी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार रक्षाबंधन

हर राज्य में हो सकता है अलग नियम

ऊपर दी गई लिस्ट में अगस्त 2026 में होने वाली मुख्य छुट्टियां शामिल हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टियों का फाइनल शेड्यूल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग हो सकता है. राज्य शिक्षा विभाग अपने एकेडमिक छुट्टी कैलेंडर जारी करते हैं, जिनमें अतिरिक्त क्षेत्रीय त्योहार और स्थानीय मौके शामिल हो सकते हैं. छात्रों और अभिभावकों को अगस्त 2026 के दौरान छुट्टियों, यात्रा या अन्य गतिविधियों की योजना बनाने से पहले अपने संबंधित स्कूलों या शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक कैलेंडर की जांच करनी चाहिए.