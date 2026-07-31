August 2026 School Holidays List: अगस्त में बच्चों के मौज ही मौज! लगातार छुट्टियों की भरमार, देखें 2026 की पूरी हॉलिडे लिस्ट

अगस्त का महीना शुरू होने वाला है और यह महीना बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. इस महीने में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और मिलाद-उन-नबी (ईद-ए-मिलाद) जैसे कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं. रविवार और त्योहारों की छुट्टियों का ऐसा संगम बन रहा है कि लोग परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या छोटे ट्रिप की योजना आसानी से बना सकते हैं. काम-काज की भागदौड़ के बीच यह महीना हर किसी को एक तरोताजा कर देने वाला ब्रेक देने के लिए तैयार है.

अगस्त 2026: स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल

इस बार अगस्त के महीने में कुल 5 रविवार पड़ रहे हैं. इसके अलावा 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 अगस्त (मिलाद-उन-नबी) और 28 अगस्त (रक्षाबंधन) के अवसर पर भी स्कूलों में अवकाश रहेगा.

तारीख के हिसाब से छुट्टियों की सूची:

2 अगस्त 2026: रविवार

9 अगस्त 2026: रविवार

15 अगस्त 2026: स्वतंत्रता दिवस (शनिवार)

16 अगस्त 2026: रविवार

23 अगस्त 2026: रविवार

26 अगस्त 2026: मिलाद-उन-नबी / ईद-ए-मिलाद (बुधवार)

28 अगस्त 2026: रक्षाबंधन (शुक्रवार)

30 अगस्त 2026: रविवार

ध्यान दें: इस तरह अगस्त में कुल मिलाकर 8 से 9 दिनों की छुट्टियां मिल रही हैं. हालांकि, स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दिन ज्यादातर स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्वजारोहण और विशेष आयोजन किए जाते हैं, इसलिए बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए जाना पड़ सकता है.

क्षेत्रीय और राज्यवार छुट्टियां

राष्ट्रीय अवकाशों के अलावा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहारों की वजह से अलग से भी छुट्टियां रहेंगी:

ओणम (तिरुवोनम): केरल में ओणम का प्रमुख त्योहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिन वहां राज्य स्तर पर छुट्टी रहेगी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में यह लागू नहीं होगी.

रक्षाबंधन: दक्षिण भारतीय राज्यों के स्कूलों में आमतौर पर रक्षाबंधन पर अवकाश नहीं होता है.

स्थानीय छुट्टियों और कार्यक्रमों की सटीक जानकारी के लिए अभिभावक एक बार अपने बच्चों के स्कूल कैलेंडर या प्रबंधन से संपर्क जरूर कर लें.