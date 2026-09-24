Army School: बच्चे को यहां मिला दाखिला, तो सेना में अफसर बनने का खुल जाएगा रास्ता! ऐसे मिलेगा एडमिशन

RMS CET 2026 Registration: राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने RMS CET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिस किसी भी बच्चे का यहां दाखिला मिल जाता है, तो उसके सेना में अधिकारी बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती है.

RMS CET के जरिए योग्य छात्रों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाता है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता, आयु सीमा और फीस से जुड़ी सभी शर्तें ध्यान से जांच लेनी चाहिए.

RMS CET 2026 आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

RMS CET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं लेट फीस के साथ आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

कक्षा 6 और 9 के लिए क्या है योग्यता?

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र का कक्षा 5 पास होना जरूरी है. कक्षा 5वीं में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश की तारीख से पहले कक्षा 5 उत्तीर्ण करना होगा. कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए उम्मीदवार को प्रवेश की तारीख से पहले किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8वीं पास होना जरूरी है. RMS में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है, इसलिए उम्मीदवार को अंग्रेजी की जानकारी होना भी आवश्यक है.

RMS CET 2026 Age Limit

कक्षा 6 के उम्मीदवार की उम्र 31 मार्च 2027 को 10 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 के बीच हुआ होना चाहिए. कक्षा 9वीं के लिए आयु सीमा 13 से 16 वर्ष है. उम्मीदवार का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए. दोनों निर्धारित तिथियां इसमें शामिल हैं.

कितनी है RMS CET आवेदन फीस?

RMS CET 2026 के लिए General, OBC और OBC-NCL वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं SC, ST और कार्रवाई के दौरान शहीद (KIA) Armed Forces कर्मियों के बच्चों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये निर्धारित है.

RMS CET 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले NTA की RMS CET वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर उपलब्ध RMS CET 2026 Registration लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और भविष्य की जरूरत के लिए उसकी हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें.

देश में कहां हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल?

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल हैं. यहां कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा दी जाती है. देश में कुल पांच RMS हैं, जो चैल (हिमाचल प्रदेश), अजमेर और धौलपुर (राजस्थान) तथा बेलगाम और बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित हैं. इन स्कूलों में रक्षा कर्मियों के साथ आम नागरिकों के बच्चों को भी प्रवेश का अवसर मिलता है.