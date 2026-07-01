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Army agniveer ka result kab aayega 2026: अब बस कुछ दिनों का इंतजार! जानें कब जारी होगी भारतीय सेना की फाइनल मेरिट लिस्ट

Army agniveer ka result kab aayega 2026: उम्मीद है कि भारतीय सेना जुलाई 2026 के पहले हफ़्ते में Agniveer 2026 भर्ती प्रक्रिया के लिए फ़ाइनल मेरिट लिस्ट और नतीजे घोषित करेगी.

By: Heena Khan | Published: July 1, 2026 10:16:08 AM IST

Agniveer result 2026
Agniveer result 2026


Army agniveer ka result kab aayega 2026: उम्मीद है कि भारतीय सेना जुलाई 2026 के पहले हफ़्ते में Agniveer 2026 भर्ती प्रक्रिया के लिए फ़ाइनल मेरिट लिस्ट और नतीजे घोषित करेगी. यह घोषणा उन उम्मीदवारों के लिए होगी जो 1 जून से 12 जून 2026 तक देश भर के अलग-अलग सेंटरों पर आयोजित Phase 2 Common Entrance Examination (CEE) में शामिल हुए थे. इससे पहले, 2025–2026 भर्ती प्रक्रिया के लिए फ़ाइनल मेरिट लिस्ट का शुरुआती चरण 15 मई 2026 को ही शुरू हो गया था. देश भर के हज़ारों डिफ़ेंस एस्पिरेंट्स (रक्षा क्षेत्र में जाने के इच्छुक उम्मीदवार) सशस्त्र बलों में अपनी जगह पक्की करने के लिए फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

कब घोषित होंगे नतीजे 

हालांकि नतीजे घोषित होने का सही समय अभी तय नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स बताते हैं कि नतीजे ऑफ़िशियल पोर्टल पर आम कामकाजी घंटों के दौरान, आमतौर पर सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच अपलोड किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और रोल नंबर तैयार रखें. 

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फाइनल मेरिट लिस्ट PDF कैसे देखें ?

उम्मीदवार Army Recruitment Office (ARO)-वाइज़ फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट आसानी से ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

अपनी क्वालिफ़िकेशन का स्टेटस जानने के लिए इन स्टेप-बाय-स्टेप निर्देशों का पालन करें:

स्टेप 1: ऑफ़िशियल पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए ‘Agniveer’ टैब पर जाएं.

स्टेप 3: ड्रॉपडाउन मेनू से ‘Final Result’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अपने ARO और ट्रेड प्रोफ़ाइल के लिए खास PDF ढूंढें और डाउनलोड करें.

स्टेप 5: डाउनलोड की गई फ़ाइल खोलें और अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F दबाएं. संभावित क्वालिफ़ाइंग कटऑफ़ मार्क्स

फ़ाइनल सिलेक्शन लिस्ट फ़िज़िकल फ़िटनेस राउंड और लिखित CCE, दोनों के परफ़ॉर्मेंस मेट्रिक्स को मिलाकर तैयार की जाती है. शुरुआती डेटा के आधार पर, मुख्य भर्ती प्रोफ़ाइल के लिए अनुमानित पासिंग रेंज और कॉम्पिटिटिव स्कोर इस प्रकार हैं:

अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD): पासिंग मार्क्स 55–65 के बीच हैं, और 70+ को सुरक्षित स्कोर माना जाता है.

अग्निवीर टेक्निकल: पासिंग मार्क्स 65–75 के बीच हैं, और 80+ को सुरक्षित स्कोर माना जाता है.

अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास): पासिंग मार्क्स 45–55 के बीच हैं, और 60+ को सुरक्षित स्कोर माना जाता है.

अग्निवीर क्लर्क / ऑफिस असिस्टेंट: पासिंग मार्क्स 120–135 के बीच हैं, और 145+ को सुरक्षित स्कोर माना जाता है.

अग्निवीर रिजल्ट 2026 की फाइनल मेरिट लिस्ट PDF देखने के लिए सीधा लिंक (जारी होने पर)

सिलेक्शन के बाद अगले कदम: मेरिट लिस्ट में जगह बनाना भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल होने की प्रक्रिया की शुरुआत है. शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को तुरंत बाद की जॉइनिंग औपचारिकताओं की तैयारी करनी चाहिए.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: चुने गए उम्मीदवारों को अपने सभी ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण, चरित्र प्रमाण पत्र और हाल की पासपोर्ट-साइज़ तस्वीरों के साथ सीधे अपने संबंधित ARO में रिपोर्ट करना होगा.

मेडिकल रिव्यू: तैनाती के लिए फिटनेस की पुष्टि करने के लिए तय केंद्रों पर अंतिम मेडिकल वेरिफिकेशन जांच की जाएगी.

डिस्पैच और ट्रेनिंग: डॉक्यूमेंट क्लियर होने के तुरंत बाद फाइनल किए गए रिक्रूट्स को उनके आधिकारिक डिस्पैच निर्देश मिलेंगे, और औपचारिक ट्रेनिंग सेशन जुलाई 2026 में बाद में आधिकारिक रूप से शुरू होंगे.

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Tags: Agniveeragniveer result 2026home-hero-pos-3Indian Armyjob
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