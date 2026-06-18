AP Eamcet Results 2026: आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग का रिजल्ट आज होगा जारी, cets.apsche.ap.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

AP Eamcet Results 2026: आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (AP EAMCET) 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है. आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) जल्द ही AP EAMCET 2026 के रिजल्ट घोषित कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट 18 जून 2026 यानी आज जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और रैंक चेक कर सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने में क्यों हुई देरी?

पहले AP EAMCET 2026 का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के आयोजन के कारण रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में देरी हुई. अब सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद रिजल्ट घोषित किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में बताई जा रही है.

रिजल्ट के साथ मिलेगी जरूरी जानकारी

परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्राप्त अंक, रैंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी देख सकेंगे. इसके अलावा मेरिट लिस्ट, टॉपर्स की सूची, विभिन्न स्ट्रीम की रैंकिंग और काउंसलिंग से जुड़ी अहम जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी. परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग, फार्मेसी और कृषि संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे.

रिजल्ट चेक करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

रिजल्ट देखने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि पहले से तैयार रखें. इन डिटेल्स की सहायता से वे आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

AP EAMCET 2026 का रिजल्ट कैसे देखें? (How to Check AP EAMCET Result 2026?)

cets.apsche.ap.gov.in/EAMCET पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए AP EAMCET 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉल टिकट नंबर और जन्म तिथि डालें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

AP EAMCET 2026 का रिजल्ट और रैंक कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें.