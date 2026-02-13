AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

AP Inter Hall Ticket 2026 Out: आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) ने 1st और 2nd ईयर की पब्लिक परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bie.ap.gov.in से अपने रोल नंबर और पिछले हॉल टिकट नंबर का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों को हॉल टिकट के साथ कोई सरकारी वैध पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी है.

एग्जाम का समय और तारीखें

BIEAP के अनुसार एग्जाम का समय और तारीखें इस प्रकार हैं:

पहली वर्ष (क्लास 11) थ्योरी एग्जाम: 23 फरवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक.

दूसरी वर्ष (क्लास 12) थ्योरी एग्जाम: 24 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक.

हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

1. आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर AP Inter 1st Year Hall Ticket 2026 / AP Inter 2nd Year Hall Ticket 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि या पूरा नाम दर्ज करें.

4. सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5. हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. इसे डाउनलोड करके सेफ रख लें.

हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

हॉल टिकट पर आमतौर पर निम्न जानकारी होती है:

छात्र का नाम, फोटो और सिग्नेचर

हॉल टिकट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर

पिता और माता का नाम

परीक्षा माध्यम और जिला

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

लिंग, कॉलेज का नाम

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा संबंधी निर्देश

WhatsApp के जरिए हॉल टिकट कैसे पाएं

छात्र WhatsApp के जरिए भी हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

1. 9552300009 पर ‘Hi’ मैसेज भेजें.

2. बॉट मैसेज मिलने के बाद ‘Select Service’ पर क्लिक करें.

3. फिर ‘Select Civil Service’ चुनें.

4. उसके बाद ‘Educational Services’ और ‘Download BIE-2nd Year Practical Hall Ticket’ ऑप्शन चुनें.

5. अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और शैक्षणिक वर्ष दर्ज करें और कंफर्म करें.

6. हॉल टिकट आपके मोबाइल में डाउनलोड और सेव हो जाएगा.

इस तरह, छात्र आसानी से अपना AP इंटर हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करके परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं.

