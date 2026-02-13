Home > शिक्षा > AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

AP Inter Hall Ticket 2026 Out: आंध्र प्रदेश इंटर बोर्ड ने 1st और 2nd ईयर के हॉल टिकट जारी किए. छात्र bie.ap.gov.in या WhatsApp से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा फरवरी–मार्च 2026 में सुबह 9–12 बजे होगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 13, 2026 1:33:36 PM IST

AP Inter Hall Ticket 2026 Out
AP Inter Hall Ticket 2026 Out


AP Inter Hall Ticket 2026 Out: आंध्र प्रदेश के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) ने 1st और 2nd ईयर की पब्लिक परीक्षाओं के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. जिन छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट bie.ap.gov.in से अपने रोल नंबर और पिछले हॉल टिकट नंबर का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों को हॉल टिकट के साथ कोई सरकारी वैध पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी है.

एग्जाम का समय और तारीखें

BIEAP के अनुसार एग्जाम का समय और तारीखें इस प्रकार हैं:

You Might Be Interested In

 पहली वर्ष (क्लास 11) थ्योरी एग्जाम: 23 फरवरी 2026 से 24 मार्च 2026 तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक.
 दूसरी वर्ष (क्लास 12) थ्योरी एग्जाम: 24 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक.

 हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

1. आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर AP Inter 1st Year Hall Ticket 2026 / AP Inter 2nd Year Hall Ticket 2026 लिंक पर क्लिक करें.
3. हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि या पूरा नाम दर्ज करें.
4. सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5. हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
6. इसे डाउनलोड करके सेफ रख लें.

 हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

हॉल टिकट पर आमतौर पर निम्न जानकारी होती है:

 छात्र का नाम, फोटो और सिग्नेचर
 हॉल टिकट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर
 पिता और माता का नाम
 परीक्षा माध्यम और जिला
 परीक्षा केंद्र का नाम और पता
 लिंग, कॉलेज का नाम
 परीक्षा की तारीख और समय
 परीक्षा संबंधी निर्देश

WhatsApp के जरिए हॉल टिकट कैसे पाएं

छात्र WhatsApp के जरिए भी हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

1. 9552300009 पर ‘Hi’ मैसेज भेजें.
2. बॉट मैसेज मिलने के बाद ‘Select Service’ पर क्लिक करें.
3. फिर ‘Select Civil Service’ चुनें.
4. उसके बाद ‘Educational Services’ और ‘Download BIE-2nd Year Practical Hall Ticket’ ऑप्शन चुनें.
5. अपना आधार नंबर, जन्मतिथि और शैक्षणिक वर्ष दर्ज करें और कंफर्म करें.
6. हॉल टिकट आपके मोबाइल में डाउनलोड और सेव हो जाएगा.

इस तरह, छात्र आसानी से अपना AP इंटर हॉल टिकट 2026 डाउनलोड करके परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं.
 

You Might Be Interested In
Tags: AP Inter admit card downloadAP Inter Hall Ticket 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026
AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!
AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!
AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!
AP Inter Hall Ticket 2026 Out: एपी इंटर हॉल टिकट हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!