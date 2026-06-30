AP EAMCET Result 2026: 10,000 से 25,000 रैंक वालों छात्रों को इन टॉप कॉलेजों में मिल सकता है एडमिशन, देखें पूरी लिस्ट

10,000-25,000 रैंक पर मिल सकते हैं ये कॉलेज
|
College
|
Branch
|
OC (Open Category ) Boys Rank
|
एमवीजीआर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (MVGR College of Engineering)
|
INF
|
20015
|
वासीरेड्डी वेंकटाद्रि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Vasireddy Venkatadri Institute of Technology)
|
ECE
|
20615
|
मोहन बाबू यूनिवर्सिटी (Mohan Babu University)
|
CSC
|
21382
|
विग्नन्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Vignan’s Institute of Information Technology)
|
AID
|
21250
|
सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (Centurion University of Technology and Management)
|
CSD
|
21454
|
श्री वासवी इंजीनियरिंग कॉलेज (Sri Vasavi Engineering College)
|
CSE
|
21518
|
एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी (SRM University AP)
|
CIV
|
21726
|
नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज (Narayana Engineering College)
|
CSM
|
22517
|
अपोलो यूनिवर्सिटी (Apollo University)
|
CSC
|
22722
|
गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (Gayatri Vidya Parishad College of Engineering)
|
EEE
|
23074
|
सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (Siddharth Institute of Engineering and Technology)
|
CAI
|
22992
|
जीवीपी कॉलेज फॉर डिग्री एंड पीजी कोर्सेज (GVP College for Degree and PG Courses)
|
CSM
|
23508
|
आदित्य यूनिवर्सिटी (Aditya University)
|
CSD
|
23835
|
आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (Aditya Institute of Technology and Management)
|
CSE
|
24017
|
जेएनटीयूके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नरसरावपेट (JNTUK College of Engineering, Narasaraopeta)
|
CSE
|
24973