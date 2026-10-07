NIT Success Story: बायां हाथ नहीं, लेकिन हौसला बुलंद, NIT ग्रेजुएट ने Amazon में बनाई खास पहचान, 50 लाख सालाना कमाई

NIT Success Story: किसी कमी को अपनी पहचान नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाना हो तो साईं भरत की कहानी प्रेरणा दे सकती है. जन्म से बाएं हाथ के बिना रहे भरत ने अपनी मेहनत और तकनीकी कौशल के दम पर कुछ ही वर्षों में एक उल्लेखनीय करियर बनाया है. NIT वारंगल से कंप्यूटर साइंस में B.Tech करने के बाद वह अब Amazon में Software Development Engineer (SDE-II) के पद पर काम कर रहे हैं.

उनकी LinkedIn प्रोफाइल के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में उन्होंने Amazon में SDE-II की भूमिका संभाली. रिपोर्ट्स में उनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है, हालांकि वास्तविक वेतन की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

NIT वारंगल से शुरू हुआ सफर

साईं भरत ने 2019 से 2023 के बीच NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. कॉलेज के दौरान पढ़ाई के साथ उन्होंने तकनीकी और छात्र गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई. अक्टूबर 2020 से मई 2023 तक वह Computer Science Engineering Association (CSEA) के सचिव रहे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ उनके आयोजन में भी भूमिका निभाई.

Amazon में इंटर्नशिप से मिली शुरुआत

भरत का Amazon से जुड़ाव उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही हो गया था. मई से जुलाई 2022 के बीच उन्होंने चेन्नई में SDE Intern के तौर पर काम किया. इस दौरान उन्होंने JavaScript, extensions और Amazon Web Services (AWS) का इस्तेमाल करते हुए टीम के आंतरिक कामों को ऑटोमेट करने पर काम किया. इसके बाद दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक उन्होंने Backend Developer Intern के रूप में रिमोट काम किया. इस भूमिका में AWS सेवाओं की मदद से फ्रंटएंड से आने वाले डेटा को संभालने से जुड़े कार्य किए.

पहली नौकरी के बाद Amazon में वापसी

जुलाई से नवंबर 2023 तक भरत ने हैदराबाद में Software Engineer के रूप में काम किया. यहां उनका काम मुख्य रूप से backend development से जुड़ा था. उन्होंने APIs को कॉन्फिगर करने, connectors बनाने और Java में Object-Oriented Programming आधारित development पर काम किया. इसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने Amazon में Software Engineer के रूप में पूर्णकालिक करियर शुरू किया.

अब Amazon Pay पर बड़ी जिम्मेदारी

अक्टूबर 2026 में SDE-II बनने के बाद भरत की वर्तमान भूमिका Amazon Pay से जुड़ी है. उनकी LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, वह Amazon Pay को Amazon Shopping ऐप के भीतर मौजूद एक फीचर के बजाय एक स्वतंत्र ऐप के रूप में पेश करने से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. उनकी प्रोफाइल में Software Design को प्रमुख कौशल के तौर पर भी दर्ज किया गया है.

हैदराबाद में काम कर रहे साईं भरत का सफर यह दिखाता है कि करियर में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा, लगातार मेहनत और तकनीकी क्षमता लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती है.