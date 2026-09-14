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Allahabad University PhD Admission 2026: पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, इस दिन तक करें अप्लाई, 959 सीटों पर दाखिला

Allahabad University PhD Admission 2026: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में PhD के लिए 959 सीटों पर आवेदन शुरू हैं. इच्छुक उम्मीदवार 25 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. एडमिशन दस्तावेज सत्यापन और मंजूरी के बाद होगा.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 9:16:52 AM IST

Allahabad University PhD Admission 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Allahabad University PhD Admission 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Allahabad University PhD Admission 2026: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (AU) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए PhD Admission का रास्ता खोल दिया है. यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग विषयों में कुल 959 PhD सीटों की घोषणा की है. रिसर्च के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है. इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है.

यूनिवर्सिटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आवेदन करने मात्र से एडमिशन पक्का नहीं होगा. उम्मीदवार की योग्यता, जमा किए गए दस्तावेजों और अन्य जरूरी शर्तों की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों की मंजूरी मिलने पर ही प्रवेश को अंतिम माना जाएगा.

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किन विषयों में हैं सबसे ज्यादा PhD Seats?

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने साइंस, कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज समेत कई क्षेत्रों में रिसर्च के अवसर दिए हैं. सीटों की संख्या विषय के अनुसार अलग-अलग है. केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा 84 सीटें हैं. इसके बाद कॉमर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 75 और फिजिक्स में 74 सीटें उपलब्ध हैं. लॉ में 56, हिंदी में 50, जबकि एजुकेशन और इंग्लिश में 45-45 सीटें हैं. एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 43, जूलॉजी में 36, मैथमेटिक्स में 34, कंप्यूटर साइंस और मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 28-28 तथा इकोनॉमिक्स में 27 सीटें हैं.

इसके अलावा जियोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, संस्कृत, एंथ्रोपोलॉजी और मैटेरियल्स साइंस सहित कई विषयों में भी सीटें उपलब्ध हैं.

कुछ विषयों में बेहद कम सीटें

कुछ स्पेशलाइज्ड विषयों में सीटों की संख्या काफी सीमित है. एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में 2, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में 1, अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंसेज में 2, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 और टेक्सटाइल्स एंड अपैरल डिजाइनिंग में 2 सीटें हैं. वहीं, दी गई जानकारी के अनुसार एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, अरबी, फारसी तथा थिएटर एंड फिल्म में फिलहाल कोई सीट उपलब्ध नहीं बताई गई है.

Reservation का मिलेगा लाभ

PhD सीटों का आवंटन भारत सरकार और UGC के लागू आरक्षण नियमों के अनुसार किया जाएगा. SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC (Non-Creamy Layer) के लिए 27% और EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है. PwBD उम्मीदवारों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा.

इन Exams के Scores भी होंगे मान्य

PhD Admission 2026 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी UGC NET, CSIR NET, GATE, JEST और ICAR जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के स्कोर स्वीकार करेगी. हालांकि, उम्मीदवारों को अपने चुने हुए विषय की विशिष्ट पात्रता शर्तें आवेदन से पहले जरूर जांचनी चाहिए.

एक से ज्यादा विषय के लिए अलग आवेदन

अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक PhD विषयों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे हर विषय के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म जमा करना होगा. इसलिए आवेदन करते समय विषय का चुनाव सावधानी से करें और अंतिम तारीख का इंतजार न करें.

Allahabad University PhD Admission 2026 की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 है. उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक एडमिशन नोटिस को अच्छी तरह पढ़ें और योग्यता, दस्तावेज तथा आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तों की पुष्टि कर लें.

Tags: Allahabad UniversityAllahabad University PhD Admission 2026PhD Admission 2026
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