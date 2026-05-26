Home > शिक्षा > AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?

AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?

AKTU Paper Leak: AKTU में BTech कंप्यूटर नेटवर्क छठे सेमेस्टर की परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई है. अब ये परीक्षा 5 जून को दोबारा होगी. जांच में लापरवाही और सिस्टम के दुरुपयोग की आशंका सामने आई है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 26, 2026 2:33:05 PM IST

AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?


AKTU Paper Leak: AKTU (Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow) में BTech एग्जाम से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. कंप्यूटर नेटवर्क विषय की छठे सेमेस्टर के एग्जाम में पेपर लीक की पुष्टि के बाद विश्वविद्यालय ने 21 मई को हुई ये परीक्षा रद्द कर दी है. अब ये परीक्षा 5 जून को दोबारा कराई जाएगी.

कुछ दिनों पहले परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था. मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी गठित की. शुरुआती जांच में नोएडा स्थित एक परीक्षा केंद्र की लापरवाही सामने आई. आरोप है कि कॉलेज के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल कर प्रश्नपत्र डाउनलोड किया गया और आगे शेयर किया गया.

You Might Be Interested In

21 मई को हुई थी परीक्षा

ये परीक्षा 21 मई को बीटेक कंप्यूटर साइंस के छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान गाजियाबाद के एक केंद्र पर चेकिंग में कुछ छात्रों के पास नकल के पर्चे मिले. जब इन पर्चियों की जांच की गई, तो पाया गया कि उनमें लिखे जवाब लगभग उन्हीं प्रश्नों से मेल खाते थे जो परीक्षा में पूछे गए थे.

 परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का शक

जांच में ये भी सामने आया कि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाता है. आशंका जताई जा रही है कि इसी समय किसी कॉलेज के लॉगिन का दुरुपयोग करके पेपर डाउनलोड किया गया और फिर उसे आगे छात्रों तक पहुंचाया गया.

गाजियाबाद के परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए पर्चों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. जब इन उत्तरों की तुलना मूल प्रश्नपत्र से की गई, तो काफी समानता मिली. इसके बाद पेपर लीक की संभावना और मजबूत हो गई और जांच को और आगे बढ़ाया गया.

 डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी

मामले के सामने आने के बाद AKTU प्रशासन अब अपनी परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है. विश्वविद्यालय डिजिटल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

Tags: AKTU Paper Leakexam leakLucknow News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

खराब होने से बचाएं हरा धनिया! जानिए 5 बेस्ट स्टोरिंग...

May 25, 2026
AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?
AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?
AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?
AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?