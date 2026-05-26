AKTU Paper Leak: 21 मई की BTech परीक्षा हुई रद्द? जानें अब कब होगा एग्जाम?

AKTU Paper Leak: AKTU (Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow) में BTech एग्जाम से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. कंप्यूटर नेटवर्क विषय की छठे सेमेस्टर के एग्जाम में पेपर लीक की पुष्टि के बाद विश्वविद्यालय ने 21 मई को हुई ये परीक्षा रद्द कर दी है. अब ये परीक्षा 5 जून को दोबारा कराई जाएगी.

कुछ दिनों पहले परीक्षा का प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था. मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी गठित की. शुरुआती जांच में नोएडा स्थित एक परीक्षा केंद्र की लापरवाही सामने आई. आरोप है कि कॉलेज के लॉगिन आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल कर प्रश्नपत्र डाउनलोड किया गया और आगे शेयर किया गया.

21 मई को हुई थी परीक्षा

ये परीक्षा 21 मई को बीटेक कंप्यूटर साइंस के छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान गाजियाबाद के एक केंद्र पर चेकिंग में कुछ छात्रों के पास नकल के पर्चे मिले. जब इन पर्चियों की जांच की गई, तो पाया गया कि उनमें लिखे जवाब लगभग उन्हीं प्रश्नों से मेल खाते थे जो परीक्षा में पूछे गए थे.

परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का शक

जांच में ये भी सामने आया कि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाता है. आशंका जताई जा रही है कि इसी समय किसी कॉलेज के लॉगिन का दुरुपयोग करके पेपर डाउनलोड किया गया और फिर उसे आगे छात्रों तक पहुंचाया गया.

गाजियाबाद के परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए पर्चों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया. जब इन उत्तरों की तुलना मूल प्रश्नपत्र से की गई, तो काफी समानता मिली. इसके बाद पेपर लीक की संभावना और मजबूत हो गई और जांच को और आगे बढ़ाया गया.

डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी

मामले के सामने आने के बाद AKTU प्रशासन अब अपनी परीक्षा प्रणाली को और सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है. विश्वविद्यालय डिजिटल सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.