AKTU BTech Exam Cancelled: नोएडा सेंटर पर पेपर लीक के आरोप में परीक्षा रद्द, अब दोबारा होगा एग्जाम

AKTU BTech Exam Cancelled: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (AKTU) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नोएडा के एक परीक्षा केंद्र पर आयोजित BTech परीक्षा को रद्द कर दिया है. यह कदम प्रश्न पत्र लीक होने के गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद उठाया गया है. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि यह निर्णय परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी था.

यह मामला 21 मई को आयोजित BTech परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें नोएडा स्थित एक सेंटर पर ‘कंप्यूटर नेटवर्क्स’ विषय का पेपर लिया गया था. यह परीक्षा BTech कंप्यूटर साइंस के छठे सेमेस्टर के छात्रों के लिए थी. परीक्षा के बाद आरोप सामने आए कि प्रश्न पत्र पहले से लीक हो गया था, जिससे कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका जताई गई. इसी के बाद यूनिवर्सिटी ने तुरंत जांच शुरू की और संबंधित परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया.

5 जून को होगी री-एग्जाम प्रक्रिया

AKTU ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित छात्रों की दोबारा परीक्षा 5 जून को आयोजित की जाएगी. इस बार परीक्षा के लिए नया प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पूर्व जानकारी की संभावना न रहे. फिलहाल यह निर्णय केवल उस विशेष सेंटर और संबंधित छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. अन्य परीक्षा केंद्रों या कोर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

निष्पक्ष परीक्षा के लिए सख्त कदम

यूनिवर्सिटी ने कहा है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता उसकी पहली प्राथमिकता है. इसलिए किसी भी तरह की अनियमितता या लीक की आशंका पर तुरंत कार्रवाई की गई है. इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसमें परीक्षा केंद्र के प्रशासन, CCTV फुटेज, इनविजिलेशन रिकॉर्ड और प्रश्न पत्र वितरण प्रक्रिया की गहन समीक्षा शामिल है.

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

AKTU ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने सभी परीक्षा संबंधित दस्तावेज जैसे एडमिट कार्ड, एंट्री स्लिप और अन्य रसीदें सुरक्षित रखें. जल्द ही री-एग्जाम से जुड़ी अपडेटेड जानकारी और संशोधित एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

परिणामों में हो सकती है देरी

यूनिवर्सिटी ने यह भी संकेत दिया है कि प्रभावित कोर्स के परिणाम में देरी हो सकती है, क्योंकि पुनः परीक्षा और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.

जांच के घेरे में परीक्षा प्रक्रिया

फिलहाल जांच एजेंसियां और यूनिवर्सिटी प्रशासन यह पता लगाने में जुटे हैं कि पेपर लीक की आशंका कैसे पैदा हुई. यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है, तो आगे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.