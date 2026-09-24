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Air India Express Student Offer 2026: छात्रों को टिकट पर 10% छूट, 25 किलो तक सामान और सस्ता डेट चेंज

Air India Express Student Offer 2026 में छात्रों को घरेलू उड़ानों पर 10% छूट, 25 किलो बैगेज और 99 रुपये में डेट चेंज की सुविधा मिलेगी. योग्यता और ऑफर की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 24, 2026 5:03:33 PM IST

Air India Express ने छात्रों के लिए लॉन्च किया खास फ्लाइट ऑफर
Air India Express ने छात्रों के लिए लॉन्च किया खास फ्लाइट ऑफर


Air India Express Student Offer 2026: त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले Air India Express ने छात्रों के लिए खास ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के जरिए छात्र घरेलू उड़ानों की टिकट बुकिंग पर 10 फीसदी की छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा एयरलाइन छात्रों को सामान्य सीमा से ज्यादा सामान ले जाने और कम शुल्क में यात्रा की तारीख बदलने की सुविधा भी दे रही है.

यह ऑफर 20 अक्टूबर 2026 तक एयर इंडिया एक्सप्रेस के उपलब्ध बुकिंग चैनलों के जरिए लिया जा सकता है. ऐसे में छुट्टियों या त्योहारों के दौरान घर जाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह ऑफर उपयोगी हो सकता है.

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Air India Express Student Offer में क्या-क्या मिलेगा?

स्टूडेंट ऑफर के तहत छात्रों को घरेलू उड़ानों के Value Fare पर 10% की छूट मिलेगी. इसके साथ ही उन्हें सामान्य 15 किलोग्राम की बैगेज लिमिट के बजाय 25 किलोग्राम तक सामान ले जाने की सुविधा दी जाएगी. यानी छात्रों को सामान्य सीमा से 10 किलो अतिरिक्त सामान ले जाने की सुविधा मिलेगी. पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहने वाले छात्रों के लिए यह सुविधा खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि घर लौटते समय अक्सर अतिरिक्त सामान साथ ले जाना पड़ता है.

सिर्फ 99 रुपये में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख

एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से सीधे टिकट बुक करने वाले छात्रों को सिर्फ 99 रुपये में यात्रा की तारीख बदलने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप से घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान बुक करने वाले ग्राहक VIBES कोड का इस्तेमाल करके अतिरिक्त 5% छूट भी प्राप्त कर सकते हैं. यह छूट लागू नियम और शर्तों के अधीन होगी.

कौन ले सकता है Student Offer का लाभ?

इस ऑफर का लाभ लेने के लिए छात्र की उम्र कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए. साथ ही उनके पास किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान की ओर से जारी वैध Student Photo ID Card होना जरूरी है. स्टूडेंट आईडी पर छात्र का नाम और जन्म तिथि दर्ज होनी चाहिए. एयरपोर्ट पर चेक-इन के दौरान एयरलाइन कर्मचारी पहचान पत्र की जांच कर सकते हैं, इसलिए यात्रा के समय वैध स्टूडेंट आईडी साथ रखना जरूरी होगा.

Visa Card पर भी मिल रही है छूट

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने छात्रों के ऑफर के अलावा एक अन्य प्रमोशनल ऑफर भी पेश किया है. इसके तहत योग्य Visa डेबिट या क्रेडिट कार्ड से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग पर ग्राहकों को 600 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इस ऑफर का लाभ लेने के लिए VISAFLY प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना होगा. यह ऑफर 9 अक्टूबर 2026 तक मान्य है.

500 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है एयरलाइन

एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक, एयरलाइन हर दिन 500 से अधिक उड़ानों का संचालन करती है. इसका नेटवर्क 48 घरेलू और 16 अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन तक फैला हुआ है. एयरलाइन के बेड़े में 100 से अधिक Boeing 737 और Airbus A320 विमान शामिल हैं. छात्रों को बुकिंग से पहले ऑफर की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, लागू शर्तों और बैगेज नियमों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

Tags: Air India ExpressAir India Express Student Offerstudent
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