AILET 2027 Registration Begins: NLU Delhi में लॉ एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, जरूरी है ये डॉक्यूमेंट्स, ऐसे करें अप्लाई

AILET 2027 Registration Begins: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLU Delhi) ने लॉ में करियर बनाने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है. यूनिवर्सिटी ने AILET 2027 Registration प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार NLU दिल्ली के अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) लॉ प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

AILET यानी All India Law Entrance Test देश के प्रमुख लॉ एंट्रेंस एग्जाम में शामिल है. इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को NLU दिल्ली के प्रतिष्ठित लॉ कोर्स में एडमिशन का मौका मिलता है.

AILET 2027 की महत्वपूर्ण तारीखें

AILET 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए 10 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है. वहीं, परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 30 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा.

AILET 2027 Application Form कैसे भरें?

NLU Delhi के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाएं.

AILET 2027 Registration लिंक पर क्लिक करें.

ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से नया रजिस्ट्रेशन करें.

लॉग इन करने के बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें.

भविष्य के लिए आवेदन पत्र की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

AILET 2027 Eligibility Criteria: कौन कर सकता है आवेदन?

अंडरग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा की योग्यता होनी चाहिए. जो छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. वहीं, पोस्टग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ डिग्री होना जरूरी है. योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी NLU दिल्ली द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराई जाएगी.

AILET 2027 Registration के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें शामिल हैं.

वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

पोस्टग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट

सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो

स्कैन किए हुए हस्ताक्षर

कैटेगरी या अन्य विशेष प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

समय से पहले आवेदन करना क्यों है जरूरी?

AILET 2027 के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जानकारी सही भरी गई हो और दस्तावेज स्पष्ट रूप से अपलोड किए गए हों. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या या अधिक ट्रैफिक की वजह से परेशानी हो सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें.

AILET 2027 Registration शुरू होने के साथ NLU दिल्ली में लॉ एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. जो छात्र कानून के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. सही समय पर आवेदन, योग्यता की जांच और परीक्षा की बेहतर तैयारी सफलता की दिशा में पहला कदम साबित हो सकती है.

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