AIIMS CRE REsult 2025: एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट भर्ती का परिणाम जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

AIIMS CRE Result 2025: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) दिल्ली ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (Common Recruitment Examination) 2025 के परिणाम घोषित कर दिया हैं. इस भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तुरंत डाक द्वारा अपना परिणाम देख सकते हैं. सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य माना जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश के प्रमुख एम्स, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली और अन्य बड़े हॉस्पिटल में ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न रिक्त पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक पूरी कर ली गई थी।

अगस्त में आयोजित की गई थी

एम्स ने 25 और 27 अगस्त 2025 को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर सीबीटी (Computer Based Test) मोड में सामान्य भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था. जो अब समाप्त हो गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश के प्रमुख एम्स, ईएसआईसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली और अन्य प्रमुख अस्पतालों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न खाली पद को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई 2025 तक पूरी हो गई थी.

AIIMS CRE 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया

एम्स सीआरई 2025 की चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं. जिनमें एक लिखित परीक्षा और एक कौशल परीक्षा शामिल है लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों को दो अलग-अलग खंडों से चार-चार अंकों के कुल 100 MCQ प्रश्न दिए जाएंगे. दूसरे चरण में चुने गए उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

रिजल्ट कैसे देखें

उम्मीदवार एम्स सीआरई परिणाम 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.