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AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 Today: एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड आज, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 आज जारी होने की संभावना है. उम्मीदवार aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

By: Munna Verma | Published: June 19, 2026 10:42:18 AM IST

AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 Today: एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड आज जारी होगा.
AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 Today: एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड आज जारी होगा.


AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 Today: देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान AIIMS में नर्सिंग कोर्स में प्रवेश पाने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली आज 19 जून 2026 को AIIMS BSc (Hons.) Nursing Entrance Examination 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.

हालांकि अभी तक आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर डाउनलोड लिंक सक्रिय नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि हॉल टिकट शाम तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

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देशभर के AIIMS संस्थानों में प्रवेश के लिए होती है परीक्षा

AIIMS BSc Nursing Entrance Exam देश की प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है. इस परीक्षा के माध्यम से नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश सहित विभिन्न AIIMS संस्थानों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और सीमित सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. यही कारण है कि यह परीक्षा मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य

AIIMS प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें.

जानें परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है. कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी. पेपर में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका वितरण निम्न प्रकार रहेगा:

फिजिक्स – 30 अंक
केमिस्ट्री – 30 अंक
बायोलॉजी – 30 अंक
जनरल नॉलेज – 10 अंक

मार्किंग स्कीम के अनुसार प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की निगेटिव मार्किंग लागू होगी.

AIIMS BSc Nursing Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड 

AIIMS परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर मौजूद “Academic Courses” सेक्शन पर क्लिक करें.
B.Sc (Hons.) Nursing Entrance Examination लिंक का चयन करें.
अपनी Registration ID, Registration Unique Code (RUC) और Password दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें. अंतिम समय में वेबसाइट पर बढ़ते ट्रैफिक के कारण तकनीकी परेशानी हो सकती है, इसलिए समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना बेहतर रहेगा.

Tags: admit cardaiims
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