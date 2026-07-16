AIBE 21 Exam Result 2026: वकालत का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द आएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट; ऐसे करें चेक

AIBE 21 Result 2026: AIBE 21 Exam Result 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 21) में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि AIBE 21 Result 2026 आज जारी हो सकता है. हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से अभी तक रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

अगर रिजल्ट जारी होता है तो उम्मीदवार अपना परिणाम केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे.

रिजल्ट ऐसे करें चेक

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

होमपेज पर AIBE XXI Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम कटऑफ हासिल करना जरूरी है.

जनरल और ओबीसी वर्ग: 45 प्रतिशत अंक

एससी, एसटी और PwD वर्ग: 40 प्रतिशत अंक

कटऑफ से कम अंक आने पर उम्मीदवारों को Certificate of Practice (CoP) जारी नहीं किया जाएगा.

7 जून को हुई थी परीक्षा

AIBE 21 परीक्षा का आयोजन 7 जून 2026 को किया गया था. इसके बाद प्रोविजनल आंसर-की जारी हुई और आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आंसर-की भी प्रकाशित कर दी गई. अब उम्मीदवारों को सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है.

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?