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AIBE 21 Result 2026 Declared: एआईबीई 21 में 1.15 लाख से अधिक उम्मीदवार पास, BCI ने घटाए पासिंग मार्क्स

AIBE 21 Result 2026 जारी कर दिया गया है. 1,15,805 उम्मीदवार परीक्षा में सफल हुए हैं. पास प्रतिशत, पासिंग मार्क्स में बदलाव, रिजल्ट चेक करने का तरीका और AIBE 22 की परीक्षा तिथि के बारे में यहां चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 18, 2026 5:45:06 PM IST

AIBE 21 Result 2026 जारी कर दिया गया है.
AIBE 21 Result 2026 जारी कर दिया गया है.


AIBE 21 Result 2026 Declared: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इस बार परीक्षा में 1,15,805 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि कुल पास प्रतिशत 65.92% दर्ज किया गया है.

रिजल्ट जारी होने से पहले BCI ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए क्वालिफाइंग मार्क्स में तीन अंकों की कमी करने का फैसला भी लिया, जिससे कई उम्मीदवारों को लाभ मिला.

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7 जून को हुई थी AIBE 21 परीक्षा

AIBE 21 का आयोजन 7 जून 2026 को देशभर के 60 शहरों में 292 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा में कुल 1,75,701 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें 1,10,909 पुरुष, 64,784 महिलाएं और 8 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल थे. यह परीक्षा कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले उम्मीदवारों की व्यावसायिक योग्यता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है. परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को Certificate of Practice (CoP) प्राप्त करने की पात्रता मिलती है.

BCI ने क्यों घटाए पासिंग मार्क्स?

शुरुआत में AIBE 21 के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 अंक और SC, ST एवं PwD वर्ग के लिए 40 अंक न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए थे. हालांकि, परीक्षा के प्रश्नपत्र और उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा के बाद BCI की मॉनिटरिंग कमेटी ने पासिंग मार्क्स में तीन अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया. इस बदलाव के बाद अधिक उम्मीदवार परीक्षा में सफल घोषित किए गए.

ऐसे करें AIBE 21 Result 2026 चेक

आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
AIBE 21 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.
Submit बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

AIBE 22 की परीक्षा कब होगी?

BCI ने अगली AIBE 22 परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है. यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2026 से शुरू होकर 27 अक्टूबर 2026 तक चलेगी. उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन में सुधार (Correction Window) की सुविधा 30 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी. इसके बाद 14 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और परीक्षा परिणाम 7 से 10 जनवरी 2027 के बीच घोषित होने की संभावना है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जो उम्मीदवार AIBE 22 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपना पंजीकरण पूरा करें. साथ ही, परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट, नोटिफिकेशन और दिशा-निर्देशों के लिए केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और AIBE की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें.

AIBE 21 का रिजल्ट जारी होने के साथ अब सफल उम्मीदवार अपने कानूनी करियर की अगली महत्वपूर्ण शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जबकि नए अभ्यर्थियों के लिए AIBE 22 एक नया अवसर लेकर आ रहा है.

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Tags: AIBE 21 ResultAIBE 21 Result 2026BCIhome-hero-pos-6
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