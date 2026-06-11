AIBE 21 आंसर की allindiabarexamination.com पर जारी, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

AIBE 21 Provisional Answer Key 2026 Released: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE 21 की प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com के माध्यम से अपनी उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका (OMR शीट) देख सकते हैं.

यह परीक्षा 7 जून 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनौती भी दर्ज कर सकते हैं.

उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज

BCI ने केवल प्रोविज़नल आंसर की ही नहीं, बल्कि परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र सेट भी जारी किए हैं. सेट A, B, C और D के प्रश्न पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. इसके अलावा उम्मीदवार अपनी OMR शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे वे अपने दिए गए उत्तरों की तुलना आधिकारिक उत्तर कुंजी से कर सकें. यह सुविधा उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले अपने प्रदर्शन का आकलन करने का अवसर देती है.

AIBE 21 Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध AIBE 21 Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें

स्क्रीन पर PDF फाइल खुल जाएगी.

अपने प्रश्न पत्र सेट (A, B, C या D) के अनुसार उत्तर कुंजी देखें.

भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

17 जून तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनौती दर्ज कर सकता है। BCI ने आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 17 जून 2026 तय की है. महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार आपत्ति सबमिट करने के बाद उसमें संशोधन या नई आपत्ति जोड़ने की अनुमति नहीं होगी. इसलिए उम्मीदवारों को सभी आपत्तियां एक साथ सावधानीपूर्वक जमा करनी चाहिए.

आपत्ति दर्ज करने का शुल्क

प्रत्येक प्रश्न को चुनौती देने के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. हालांकि, यदि समीक्षा के दौरान उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी.

AIBE 21 Answer Key पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.

AIBE 21 Answer Key Objection Portal पर क्लिक करें.

अपना प्रश्न पत्र सेट चुनें.

जिन प्रश्नों पर आपत्ति है उन्हें चयनित करें.

निर्धारित शुल्क का भुगतान करें.

आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

कितने अंक लाना जरूरी है?

AIBE परीक्षा में सफल होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि SC और ST श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 35 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. प्रोविज़नल आंसर की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजरें फाइनल आंसर की और परिणाम पर टिकी हुई हैं.