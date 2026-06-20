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AIBE 21 Final Answer Key 2026 जल्द होगी जारी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट

AIBE 21 Final Answer Key 2026: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही AIBE 21 Final Answer Key 2026 जारी कर सकता है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक allindiabarexamination.com के जरिए चेक कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 20, 2026 1:07:13 PM IST

AIBE 21 Final Answer Key 2026 जल्द जारी होगी.
AIBE 21 Final Answer Key 2026 जल्द जारी होगी.


AIBE 21 Final Answer Key 2026: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) जल्द ही AIBE 21 Final Answer Key 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी कर सकती है. इससे पहले 10 जून को प्रोविजनल आंसर की प्रकाशित की गई थी, जिस पर उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं.

अब प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा के बाद विशेषज्ञ समिति अंतिम उत्तर कुंजी तैयार कर रही है. यही फाइनल आंसर की परीक्षा के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का आधार बनेगी.

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प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों की हुई समीक्षा

BCI द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर की के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था. जिन आपत्तियों को सही पाया जाएगा, उनके आधार पर संबंधित उत्तरों में संशोधन किया जाएगा. फाइनल आंसर की में केवल वही उत्तर शामिल होंगे जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित और स्वीकृत किया गया होगा. इसके बाद उम्मीदवारों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा.

AIBE 21 Final Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध “AIBE 21 Final Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर फाइनल आंसर की की PDF फाइल खुल जाएगी.
अपने प्रश्नपत्र सेट के अनुसार उत्तरों का मिलान करें.
भविष्य के संदर्भ के लिए PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.

AIBE 21 Result 2026 कब आएगा?

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों की नजरें अब AIBE 21 Result 2026 पर टिकी हुई हैं. हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के कुछ समय बाद परिणाम घोषित किए जा सकते हैं. रिजल्ट ऑनलाइन मोड में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

स्कोरकार्ड में क्या जानकारी होगी?

AIBE 21 रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होगी:

उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
प्राप्त अंक
क्वालिफाइंग स्टेटस
परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल आंसर की और रिजल्ट से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. फाइनल आंसर की जारी होने के साथ ही AIBE 21 परीक्षा प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी.

Tags: AIBE 21 ResultAnswer Key
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