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AIBE 21 Final Answer Key 2026 जारी, PDF डाउनलोड करें और रिजल्ट से पहले चेक करें अपना टेंटेटिव स्कोर

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE 21 Final Answer Key 2026 जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से PDF डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 10, 2026 5:54:24 PM IST

AIBE 21 Final Answer Key 2026 जारी हो गई है.
AIBE 21 Final Answer Key 2026 जारी हो गई है.


AIBE 21 Final Answer Key 2026 Released: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 21 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 10 जुलाई 2026 को AIBE 21 की फाइनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब सेट A, सेट B, सेट C और सेट D की अंतिम आंसर की PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा.

BCI ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई फाइनल आंसर की सभी भाषा संस्करणों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगी. इसलिए चाहे किसी भी भाषा में परीक्षा दी गई हो, मूल्यांकन इसी फाइनल आंसर की के अनुसार किया जाएगा.

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आपत्तियों की समीक्षा के बाद जारी हुई फाइनल आंसर की

फाइनल आंसर की जारी करने से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई सभी आपत्तियों की समीक्षा की. आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया निर्धारित अवधि के दौरान पूरी की गई थी. विशेषज्ञों की जांच के बाद आवश्यक संशोधन किए गए और अब अंतिम आंसर की प्रकाशित कर दी गई है. इसके बाद किसी भी प्रकार की नई आपत्ति या चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

रिजल्ट कब आ सकता है?

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर AIBE 21 के रिजल्ट पर है. मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परिणाम 15 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच घोषित होने की संभावना है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण की सहायता से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

AIBE 21 Final Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार कुछ आसान चरणों का पालन करके अंतिम आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले AIBE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध AIBE 21 Final Answer Key 2026 लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आंसर की की PDF खुल जाएगी. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित स्कोर का अनुमान लगाएं. भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी सुरक्षित रखना भी उपयोगी रहेगा.

रिजल्ट से पहले क्यों जरूरी है आंसर की देखना?

फाइनल आंसर की उम्मीदवारों को यह समझने में मदद करती है कि परीक्षा में उनका प्रदर्शन कैसा रहा. इससे संभावित अंक का अनुमान लगाया जा सकता है और रिजल्ट आने से पहले अपनी स्थिति का आकलन करना आसान हो जाता है. यदि आपने AIBE 21 परीक्षा दी है, तो फाइनल आंसर की डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान अवश्य करें और रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर नियमित नजर बनाए रखें.

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Tags: AIBE 21AIBE 21 Final Answer Key 2026Answer Key
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