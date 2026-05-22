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AIBE 21 Admit Card 2026 Today: बीसीआई एआईबीई 21 एडमिट कार्ड allindiabarexamination.com पर आज, ऐसे करें डाउनलोड

AIBE 21 Admit Card 2026 Today: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XXI (AIBE 21) का एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है. इसके लिए जो कोई भी फॉर्म भरा है, वे सीधे इस लिंक allindiabarexamination.com के जरिए एडमिट कार्ड देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 22, 2026 11:01:17 AM IST

AIBE 21 Admit Card 2026 आज जारी किया जा सकता है.
AIBE 21 Admit Card 2026 आज जारी किया जा सकता है.


AIBE 21 Admit Card 2026 Today: बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) आज यानी 22 मई को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन XXI (AIBE 21) का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवारों जो भी इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे AIBE की आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. AIBE 21 की परीक्षा 7 जून, 2026 को ऑफ़लाइन यानी पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होगी.

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है. एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले वर्षों के रुझानों को देखते हुए एडमिट कार्ड का लिंक शाम को संभवतः लगभग 5 बजे लाइव होने की उम्मीद है.

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एडमिट कार्ड ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन ID और पासवर्ड की आवश्यकता होगी. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा के दिन के निर्देशों सहित महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे.

AIBE 21 Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

AIBE के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं.
होमपेज पर “AIBE XXI Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज करें.
विवरण सबमिट करें और एडमिट कार्ड खोलें.
एडमिट कार्ड पर उल्लिखित सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक वेरिफाई करें.
डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन उपयोग के लिए एक प्रिंटआउट ले लें.

AIBE 21 परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी, लेकिन उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर काफी पहले पहुंच जाएं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा दिशानिर्देशों या एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी नए नोटिफिकेशन के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट को बीच-बीच में चेक करते रहें.

ये भी पढ़ें: बीएचयू में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब साल में इतने बार होंगे एडमिशन

Tags: admit cardAIBE 21 Hall TicketBCI
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