AI Success Story: 12 साल की लड़की ने रचा इतिहास, बनाया AI स्टार्टअप, बदल रही हैं कई देशों के बिजनेस की तस्वीर

AI Success Story: आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है, लेकिन जब कोई 12 साल की बच्ची इस तकनीक के दम पर अपना सफल स्टार्टअप खड़ा कर दे, तो यह कहानी हर किसी को प्रेरित करती है. माना जम्पला ऐसी ही एक युवा प्रतिभा हैं, जिन्होंने कम उम्र में अपनी सोच, मेहनत और तकनीकी कौशल के बल पर AI की दुनिया में खास पहचान बनाई है.

ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना शहर में रहने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा माना, Voxa नामक AI स्टार्टअप की संस्थापक हैं. उनका यह प्लेटफॉर्म आज कनाडा ही नहीं, बल्कि भारत और कंबोडिया जैसे देशों के कई बिजनेस को 24 घंटे ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है.

बचपन से ही तकनीक में थी खास रुचि

माना की टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी बेहद कम उम्र में शुरू हो गई थी. उन्होंने शुरुआत Scratch Programming से की और धीरे-धीरे प्रोग्रामिंग की दुनिया को समझना शुरू किया. महज नौ साल की उम्र में उन्होंने खुद से Python प्रोग्रामिंग सीख ली. इसके बाद AI और मशीन लर्निंग की ओर उनका रुझान बढ़ा और 11 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पहले AI आधारित प्रोडक्ट तैयार करने शुरू कर दिए. उनकी सीखने की जिज्ञासा और लगातार प्रयोग करने की आदत ने उन्हें आज सबसे कम उम्र के AI उद्यमियों में शामिल कर दिया है.

पिता की समस्या बनी स्टार्टअप का आइडिया

Voxa की शुरुआत किसी बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि एक वास्तविक समस्या से हुई. माना ने देखा कि उनके पिता के बिजनेस में कर्मचारी ग्राहकों के साथ व्यस्त रहने के कारण कई महत्वपूर्ण फोन कॉल मिस कर देते थे. इससे ग्राहकों का अनुभव प्रभावित होता था और व्यवसाय को संभावित नुकसान भी उठाना पड़ता था. इसी समस्या का समाधान खोजते हुए माना ने एक AI Voice Receptionist विकसित किया, जो बिना रुके 24/7 कॉल रिसीव कर सकता है और ग्राहकों की जरूरतों को संभाल सकता है.

Voxa क्या-क्या काम करता है?

Voxa एक स्मार्ट AI वॉयस असिस्टेंट है, जिसे खासतौर पर सर्विस आधारित बिजनेस के लिए तैयार किया गया है. यह प्लेटफॉर्म कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वचालित तरीके से पूरा करता है, जैसे..

ग्राहकों की कॉल रिसीव करना

अपॉइंटमेंट बुक करना

रेस्टोरेंट ऑर्डर मैनेज करना

ग्राहक की पूछताछ का जवाब देना

कॉल समरी तैयार करना

रिमाइंडर और फॉलो-अप भेजना

इस तकनीक की मदद से बिजनेस मिस्ड कॉल कम कर सकते हैं, कर्मचारियों का कार्यभार घटा सकते हैं और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान कर सकते हैं.

कई देशों में बढ़ रहा है विस्तार

माना के अनुसार, Voxa फिलहाल रेस्टोरेंट, फार्मेसी और अन्य सर्विस सेक्टर के व्यवसायों पर विशेष रूप से काम कर रहा है. कंपनी कनाडा में अपने पायलट प्रोजेक्ट्स और लाइव डिप्लॉयमेंट का विस्तार कर रही है. इसके अलावा भारत और कंबोडिया के कई व्यवसाय भी इस AI समाधान का उपयोग कर रहे हैं. कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों तक पहुंच बनाना माना की उपलब्धि को और भी खास बनाता है.

युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनीं माना

माना जम्पला की सफलता यह साबित करती है कि इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती. यदि जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और किसी वास्तविक समस्या का समाधान खोजने का जुनून हो, तो छोटी उम्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. उनकी कहानी न केवल बच्चों और छात्रों को तकनीक की ओर प्रेरित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि AI जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग समाज और व्यवसाय दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में किया जा सकता है.

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