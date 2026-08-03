JEE नहीं निकला? फिर भी IIT से पढ़ाई का शानदार मौका, जानें कैसे मिलेगा एडमिशन

IIT Kanpur AI Course 2026: आईआईटी में पढ़ाई करना लाखों छात्रों का सपना होता है. आमतौर पर इसके लिए 12वीं के बाद JEE Main और JEE Advanced जैसी कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं. लेकिन अब उन लोगों के लिए भी शानदार अवसर है, जो बिना JEE के IIT से पढ़ाई करना चाहते हैं.

IIT Kanpur ने ‘बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए एडवांस्ड डेटा साइंस और मशीन लर्निंग’ नाम से एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है. यह कोर्स खासतौर पर उन छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और बिजनेस एनालिटिक्स में अपने कौशल को मजबूत करना चाहते हैं.

3 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा ऑनलाइन कोर्स

यह ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और इसकी कुल अवधि 6 महीने होगी. कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जिससे देशभर के उम्मीदवार आसानी से इसमें हिस्सा ले सकेंगे. इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को डेटा आधारित निर्णय लेने, बिजनेस समस्याओं का समाधान करने और AI आधारित आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देना है.

क्या सीखने को मिलेगा?

IIT Kanpur का यह प्रोग्राम इंडस्ट्री की वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें प्रतिभागियों को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

कोर्स के प्रमुख विषयों में शामिल हैं.

पायथन प्रोग्रामिंग

R प्रोग्रामिंग

डेटा एनालिसिस

डेटा विज़ुअलाइज़ेशन

मशीन लर्निंग

जेनरेटिव AI

बिज़नेस एनालिटिक्स

AI आधारित ऑटोमेशन तकनीक

प्रतिभागियों को वास्तविक बिजनेस केस स्टडी और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स विकसित करने में मदद मिलेगी.

IIT और IIM फैकल्टी का मिलेगा मार्गदर्शन

IIT Kanpur के अनुसार, इस प्रोग्राम का कंटेंट प्रमुख IIT और IIM संस्थानों के विशेषज्ञ फैकल्टी के सहयोग से तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को केवल तकनीकी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें डेटा आधारित बिजनेस निर्णय लेने के लिए भी तैयार करना है.

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन या फिर 40% अंकों के साथ तीन वर्ष या उससे अधिक का संबंधित प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन सितंबर 2026 के मध्य तक खुले रहेंगे.

कितनी है फीस?

इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क: 1,000 + 18% GST और कोर्स फीस: 85,000 + 18% GST का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

क्यों है यह कोर्स खास?

आज के समय में AI, Machine Learning और Data Science लगभग हर उद्योग की जरूरत बन चुके हैं. ऐसे में IIT Kanpur का यह कोर्स उन पेशेवरों और छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जो अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं.

कार्यक्रम के समन्वयक प्रो. अभिनव त्रिपाठी के अनुसार, तेजी से बदलते प्रोफेशनल माहौल में AI और ML जैसी तकनीकों की समझ अब एक अतिरिक्त योग्यता नहीं, बल्कि करियर की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है. यह कोर्स प्रतिभागियों को वास्तविक व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग करना सिखाएगा.

अगर आपका सपना IIT से पढ़ाई करने का है, लेकिन JEE के माध्यम से प्रवेश संभव नहीं हो पाया, तो IIT Kanpur AI Course 2026 आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है. यह प्रोग्राम न केवल प्रतिष्ठित संस्थान से सीखने का अवसर देता है, बल्कि भविष्य की हाई-डिमांड टेक्नोलॉजी स्किल्स भी विकसित करने में मदद करता है.

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