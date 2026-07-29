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AI Engineering Success Story: पिता सिलते रहे कपड़े, मां करती रहीं कढ़ाई, बेटे ने हासिल किया 1.06 करोड़ का पैकेज

AI Engineering Success Story: आंध्र प्रदेश के अखिलेश माल्थी ने आर्थिक तंगी के बावजूद मेहनत और लगन से कनाडा की AI कंपनी में 1.06 करोड़ सालाना पैकेज वाली नौकरी हासिल की.

By: Munna Verma | Published: July 29, 2026 4:21:43 PM IST

AI Engineering Success Story: दर्जी पिता और कढ़ाई करने वाली मां के बेटे ने रचा इतिहास
AI Engineering Success Story: दर्जी पिता और कढ़ाई करने वाली मां के बेटे ने रचा इतिहास


AI Engineering Success Story: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कभी मंजिल की राह नहीं रोक सकते. आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के रहने वाले अखिलेश माल्थी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. एक साधारण परिवार से आने वाले अखिलेश ने आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपनी मेहनत और तकनीकी कौशल के दम पर कनाडा की एक AI कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंजीनियर के रूप में नौकरी हासिल की है. उन्हें सालाना 1.06 करोड़ का आकर्षक पैकेज मिला है.

उनकी यह सफलता आज हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन चुकी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं.

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आर्थिक तंगी के बीच पूरी की पढ़ाई

अखिलेश माल्थी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के कुतुकुडुमिली गांव के निवासी हैं. उनके पिता गंगाधर राव सुन और बोल नहीं सकते तथा दर्ज़ी का काम करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. वहीं उनकी मां कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई और सजावट का काम कर परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग करती हैं. 

सीमित आमदनी के बावजूद माता-पिता ने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. अखिलेश ने अपनी शुरुआती शिक्षा VVS स्कूल, कोथापल्ली से पूरी की. इसके बाद उन्होंने नारायण जूनियर कॉलेज से MPC स्ट्रीम में इंटरमीडिएट किया और फिर आदित्य यूनिवर्सिटी, सुरमपालेम से डेटा साइंस में B.Tech की डिग्री हासिल की.

AI स्किल्स ने दिलाई करोड़ों की नौकरी

कॉलेज के दौरान अखिलेश ने केवल डिग्री तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों पर लगातार काम किया. उनकी यही मेहनत कैंपस प्लेसमेंट के दौरान रंग लाई. हाल ही में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में उनका चयन कनाडा की AI आधारित कंपनी FabranticAI में हुआ, जिसे Agisol संचालित करती है. कंपनी ने उन्हें 1.06 करोड़ सालाना पैकेज के साथ AI इंजीनियर की भूमिका ऑफर की. अखिलेश ने बताया कि उनकी यह नौकरी पूरी तरह वर्क-फ्रॉम-होम आधारित है, जिससे वे अपने गांव में रहते हुए भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम कर रहे हैं.

गांव के युवाओं के लिए बने प्रेरणा

अखिलेश की उपलब्धि का जश्न पूरे गांव में मनाया जा रहा है. उनकी सफलता यह साबित करती है कि बड़े शहरों या महंगे संसाधनों के बिना भी प्रतिभा और मेहनत के बल पर वैश्विक अवसर हासिल किए जा सकते हैं. इसी प्लेसमेंट ड्राइव में जी. राजेश, जिन्होंने AI और मशीन लर्निंग में B.Tech किया है, उन्हें भी 1 करोड़ सालाना पैकेज पर नौकरी मिली. दोनों युवाओं की सफलता ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में नई उम्मीद जगाई है.

मेहनत और सीखने की चाह बनी सफलता की कुंजी

अखिलेश माल्थी की कहानी बताती है कि आर्थिक चुनौतियां सफलता की राह में स्थायी बाधा नहीं होतीं. यदि सीखने की इच्छा, सही दिशा में मेहनत और तकनीकी कौशल पर लगातार काम किया जाए, तो दुनिया की बड़ी कंपनियों तक पहुंचना संभव है. आज उनका सफर उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं.

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