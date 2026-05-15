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Agniveer Admit Card 2026: आज या कल कब जारी होगा अग्निवीर का एडमिट कार्ड? joinindianarmy.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Kab Aayega Agniveer Admit Card 2026: काफी समय से अग्निवीर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक खुशखबरी है कि उनका एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है. आइए जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 15, 2026 10:08:02 AM IST

Agniveer Admit Card 2026: आज या कल कब जारी होगा अग्निवीर का एडमिट कार्ड? joinindianarmy.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड


Indian Army Agniveer Admit Card 2026: भारतीय सेना जल्द ही अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रही है. जिन कैंडिडेट्स ने आर्मी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2026 के लिए अप्लाई किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करते रहें.

इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 तक देशभर के कई एग्जाम सेंटर पर किया जाएगा. ये भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना के तहत की जा रही है. एग्जाम के जरिए कई पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस जैसे पद शामिल हैं.

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एडमिट कार्ड में चेक करें ये चीजें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए. इसमें कैंडिडेट्स का नाम, एग्जाम की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी शामिल होगी. किसी भी गलती की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करना जरूरी होगा.

ऐसे डाउनलोड करें अग्निवीर एडमिट कार्ड 2026 (Agniveer Admit Card 2026 Download Process)

कैंडिडेट्स नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.
 होमपेज पर दिए गए ‘Admit Card’ लिंक पर क्लिक करें.
 अब अपना लॉगिन डिटेल दर्ज करें.
 जानकारी सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
 इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

भारतीय सेना ने परीक्षा केंद्रों पर पहचान सत्यापन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना जरूरी होगा. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट मान्य होंगे.

 

Tags: agniveer admit card 2026agniveer admit card 2026 date
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