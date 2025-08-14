Home > शिक्षा > UP School Holiday: उत्तर प्रदेश में 14-17 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल

UP School Holiday: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने कई त्योहारों के कारण इस सप्ताह के लिए अवकाश कार्यक्रम की घोषणा की है। नए परिपत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल 14 अगस्त से 17 अगस्त, 2025 तक बंद रहेंगे।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 14, 2025 09:31:00 IST

UP School Holiday: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाली छुट्टियों की घोषणा की है। दरअसल, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 14 अगस्त से 16 अगस्त तक अवकाश घोषित किया है, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थान कुल 4 दिन यानी 17 अगस्त तक बंद रहेंगे। जिसको लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार, 14 और 15 अगस्त को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि 17 अगस्त को रविवार का अवकाश रहेगा। स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान 18 अगस्त यानी सोमवार को खुलेंगे।

14 अगस्त को क्यों रहेगी छुट्टी?

मुस्लिम त्योहार चेहल्लुम की वजह से आज गुरूवार अर्थात (14 अगस्त, 2025) को उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। आपको बतातें चलें कि, चेहल्लुम एक शिया मुस्लिम त्योहार है, जो कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत की याद में आशूरा के 40वें दिन मनाया जाता है। इस त्योहार पर 15 अगस्त को राज्य के कई जिलों में जुलूस भी निकाले जाएंगे।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी

कल यानी शुक्रवार (15 अगस्त, 2025) को उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रीय अवकाश के उपलक्ष्य में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही, सरकारी और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे।

16 अगस्त को क्या है?

इसके अलावा, अगर शनिवार (16 अगस्त, 2025) की बात करें तो इस दिन देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जिसकी वजह से न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश में स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। जन्माष्टमी के दिन देश भर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन मंदिरों में काफी भीड़ रहती है। इसके बाद 17 अगस्त को रविवार है, जो साप्ताहिक अवकाश है। इस हिसाब से बच्चों को 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है।

देहरादून में आज स्कूल रहेंगे बंद?

देहरादून में आज भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस चेतावनी के बाद उत्तराखंड के देहरादून जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। यह अवकाश छात्रों, स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए है।

