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School Summer Holidays: गर्मी की वजह से कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान, जानें आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday: देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गर्मी की वजह से 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. यहां स्कूल 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे, हालांकि प्रशासन हीट वेव की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 8, 2026 4:04:20 PM IST

गर्मी के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद
गर्मी के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद


School Holiday: देश भर में बढ़ते तापमान को देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल कैलेंडर में बड़े बदलाव किए हैं ताकि बच्चों को सबसे ज़्यादा गर्मी में बाहर न निकलना पड़े. कुछ राज्यों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू हो गई हैं, जबकि कई जगहों पर स्कूल खुलने और बंद होने के समय में काफ़ी बदलाव किया गया है. इसलिए, स्टूडेंट्स के लिए अपने राज्य में छुट्टियों का शेड्यूल जानना बहुत ज़रूरी है.

30 जून तक छुट्टियों का ऐलान

देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में गर्मी की वजह से 11 मई से 30 जून 2026 तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है. यहां स्कूल 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे, हालांकि प्रशासन हीट वेव की स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए है. बिहार में स्कूलों की छुट्टियां 1 जून से 20 जून तक रहने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में, बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए कई जिलों में स्कूल का समय घटाकर सिर्फ़ सुबह कर दिया गया है. इसके अलावा, केंद्रीय विद्यालयों में 8 मई से 16 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी.

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इन राज्यों में अप्रैल से ही स्कूल बंद

तेज़ गर्मी को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने सबसे पहले सख़्त कदम उठाते हुए 27 अप्रैल से स्कूल बंद कर दिए. इसी तरह, दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में, छुट्टियां 24 अप्रैल से शुरू हो गईं, और स्कूल जून के बीच में फिर से खुलने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ ने इस साल सबसे लंबी छुट्टियों की घोषणा की है, जिसमें स्कूल 20 अप्रैल से 15 जून, 2026 तक पूरी तरह से बंद रहेंगे. पश्चिम बंगाल के कई जिलों में, छात्र 22 अप्रैल से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, जिससे चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिली है.

त्योहारों और शनिवार को भी छुट्टी 

लंबी गर्मी की छुट्टियों के अलावा, मई में कई और मौकों पर भी स्कूल बंद रहेंगे. इस महीने, बुद्ध पूर्णिमा और ईद-उल-अज़हा (बकरीद) जैसे बड़े त्योहारों की वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे. कई स्कूल दूसरे और चौथे शनिवार को भी बंद रहेंगे. हालांकि, छुट्टियों की सही तारीखें अलग-अलग स्कूल बोर्ड और लोकल अथॉरिटी के निर्देशों के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती हैं. पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए अपने बच्चों के स्कूलों से ऑफिशियल नोटिस देखें.

Tags: school holiday
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