RRB Group D Result 2026 Out: डाउनलोड करें क्षेत्रवार मेरिट लिस्ट PDF, रिजल्ट चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन

RRB Group D Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आज यानी 1 जुलाई, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है.

पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट टीएल एंड एसी सहित विभिन्न ग्रुप डी के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 लिंक हुआ एक्टिव

आरआरबी द्वारा 32,438 विभिन्न पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी परिणाम 2026 का लिंक सक्रिय कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 32,438 पदों के लिए लिखित परीक्षा में कुल 10,822,423 उम्मीदवार शामिल हुए थे. आरआरबी ने देश भर में 27 नवंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी.

कैसे डाउनलोड करें RRB ग्रुप डी 2026 का रिजल्ट

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके RRB ग्रुप D 2026 का परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं: