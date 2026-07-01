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RRB Group D Result 2026 Out: डाउनलोड करें क्षेत्रवार मेरिट लिस्ट PDF, रिजल्ट चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन

आरआरबी द्वारा 32,438 विभिन्न पदों के लिए ग्रुप डी 2026 रिजल्ट का लिंक सक्रिय कर दिया गया है. RRB ने ग्रुप डी पद के लिए लिखित परीक्षा 27 नवंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक आयोजित की थी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 1, 2026 1:02:03 PM IST

RRB Group D Result 2026 Out
RRB Group D Result 2026 Out


RRB Group D Result 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आज यानी 1 जुलाई, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. 

पॉइंट्समैन, असिस्टेंट, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस और असिस्टेंट टीएल एंड एसी सहित विभिन्न ग्रुप डी के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. 

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आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 लिंक हुआ एक्टिव 

आरआरबी द्वारा 32,438 विभिन्न पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी परिणाम 2026 का लिंक सक्रिय कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे परिणाम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, 32,438 पदों के लिए लिखित परीक्षा में कुल 10,822,423 उम्मीदवार शामिल हुए थे. आरआरबी ने देश भर में 27 नवंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी.

कैसे डाउनलोड करें RRB ग्रुप डी 2026 का रिजल्ट 

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके RRB ग्रुप D 2026 का परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं:

  • स्टेप 1: परीक्षा अनुभाग पर जाएं: बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं
  • स्टेप 2: परिणाम लिंक खोजें: ‘RRB ग्रुप D CEN 08/2024 परिणाम’ तक स्क्रॉल करें और उस पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: परिणाम देखें: एक नई विंडो खुलेगी, अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • स्टेप 4: PDF डाउनलोड करें: परिणाम की PDF फाइल दिखाई देगी, परिणाम देखें और उसे डाउनलोड करें.
  • स्टेप 5: प्रिंट आउट लें: भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट ले लें.

Tags: RRB Group DRRB Group D Result
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