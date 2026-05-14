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RRB ALP Vacancy 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने निकाली 11127 असिस्टेंट लोको पायलट पद की भर्ती, जानें चयन प्रक्रिया में क्या हुआ बदलाव

रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य व इच्छुक कैंडीडेट्स इन पदों के लिए कल 15 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 14, 2026 5:40:21 PM IST

असिस्टेंट लोको पायलट पद की भर्ती
असिस्टेंट लोको पायलट पद की भर्ती


रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11127 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. योग्य व इच्छुक कैंडीडेट्स इन पदों के लिए कल 15 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून है. 10वीं पास एवं आईटीआई या 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में डिग्रीधारक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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चयन प्रक्रिया में हुआ बदलाव 

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आरआरबी एएलपी चयन प्रक्रिया 2026 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. सहायक लोको पायलट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए इन बदलावों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. सबसे बड़ा बदलाव अंतिम चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) के महत्व में वृद्धि है.

बता दें कि अंतिम मेरिट सूची तैयार करने में CBT-2 भाग-A और CBAT दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाएगा. RRB ALP चयन प्रक्रिया 2026 में रुचि रखने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरण देख सकते हैं.

आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 चयन प्रक्रिया

रेलवे बोर्ड के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एएलपी भर्ती के लिए अंतिम मेरिट सूची में सीबीटी-2 (भाग-ए) और कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) के अंकों का भार बराबर होगा. सीबीटी-2 भाग ए को अंतिम मेरिट का 50% और सीबीएटी को अंतिम मेरिट का 50% माना जाएगा. उल्लेखनीय है कि इस वर्ष, आरआरबी ने अंतिम चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा (सीबीएटी) का वेटेज पिछले वर्ष के 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. यह संशोधन नए मानदंडों पर आधारित है, जिनके अनुसार अब सीबीटी-2 भाग-ए और सीबीएटी दोनों को समान महत्व दिया जाता है. पहले, मेरिट सूची में सीबीटी-2 भाग-ए का वेटेज 70% और सीबीएटी का 30% था.  

आरआरबी एएलपी भर्ती 2026

आरआरबी एएलपी भर्ती 2026, भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलटों की भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे बड़े भर्ती अभियानों में से एक है. इस वर्ष कुल 11,127 एएलपी लेवल-2 पदों की घोषणा की गई है. इच्छुक उम्मीदवार 15 मई से 14 जून 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं.

Tags: RRB ALPRRB Syllabus
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