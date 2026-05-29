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NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, NTA ने पेश किया हलफनामा, संरचनात्मक और सुरक्षा सुधार की दी जानकारी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 परीक्षा लीक के बाद किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा प्रस्तुत कर सूचित किया है, जिसके अनुसार नई सुरक्षा व्यवस्था और संरचनात्मक बदलाव लागू किए गए हैं. इनमें सीसीटीवी जांच को बढ़ाना, मॉक ड्रिल और बेहतर पावर बैकअप सिस्टम शामिल हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 5:16:39 PM IST

NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त
NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त


NEET-UG 2026 परीक्षा लीक का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सर्वोच्च न्यायालय को हलफनामा प्रस्तुत करके सूचित किया है कि NEET-UG 2026 परीक्षा के पेपर लीक विवाद और उसके बाद परीक्षा रद्द होने के मद्देनजर उसने व्यापक संरचनात्मक और सुरक्षा सुधार किए हैं.

बता दें कि यह मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें NEET-UG 2026 के संचालन में कथित अनियमितताओं को लेकर परीक्षा निकाय के संरचनात्मक पुनर्गठन की मांग की गई है.

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NTA ने हलफनामे में दी जानकारी 

अपने हलफनामे में, एनटीए ने कहा कि 17 अप्रैल, 2026 को आयोजित एक बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एचपीएससी) ने NEET-UG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है और परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद व्यापक सुरक्षा उपायों की सिफारिश की है. इनमें अनिवार्य सीसीटीवी जांच और कम से कम 90 दिनों तक फुटेज का संरक्षण, परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल, मौसम आधारित आकस्मिक योजना, बिजली बैकअप प्रणालियों का सत्यापन, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं और परीक्षा से पहले के सप्ताह में केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण शामिल हैं.

समिति ने परीक्षा के बाद सीसीटीवी फुटेज के फोरेंसिक विश्लेषण की भी सिफारिश की ताकि उन अनियमितताओं और अनियमित आचरणों का पता लगाया जा सके जिन्हें वास्तविक समय में पहचानना संभव न हो. हलफनामे में आगे कहा गया है कि HPSC, NEET-UG 2026 के आयोजन के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए पुनः बैठक करेगा कि भविष्य की NEET परीक्षाएं कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जानी चाहिए या पेन-एंड-पेपर परीक्षा (PPT) मोड में जारी रहनी चाहिए.

विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति 

एनटीए ने न्यायालय को यह भी सूचित किया कि विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) की कई सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं या कार्यान्वयन के उन्नत चरण में हैं. पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत, राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) में निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के पदों सहित 16 नए वरिष्ठ पद सृजित किए गए हैं. इसके अलावा प्रौद्योगिकी संचालन और परीक्षा सुरक्षा की देखरेख के लिए दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है. मार्च 2026 में एक सचिव स्तर के अधिकारी को भी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया था.

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