NEET UG Answer Key 2026 Date: नीट यूजी आंसर की neet.nta.nic.in पर जल्द, ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG Answer Key 2026 Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG Answer Key 2026 जारी कर सकती है. इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार बेसब्री से आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वे अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकें. आंसर की जारी होते ही उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर इसे आसानी से देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

आंसर की के साथ ही NTA उम्मीदवारों की OMR आंसर शीट की स्कैन की गई कॉपी और उनके द्वारा दर्ज किए गए उत्तर भी जारी करेगा. इससे छात्रों को अपने जवाबों का मिलान करने में पारदर्शिता और सटीकता मिलेगी. यह प्रक्रिया छात्रों को यह समझने में मदद करती है कि उन्होंने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया.

आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को किसी भी उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया जाएगा. अगर किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित समय के भीतर चुनौती पेश कर सकता है. हर सवाल के लिए 200 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और निर्धारित समयसीमा के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.

NEET UG 2026 परीक्षा का विवरण

NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में हुई. देशभर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,432 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इस साल लगभग 22.79 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जो इस परीक्षा की लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है. परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए अधिकतम 720 अंक निर्धारित थे.

NEET Answer Key 2026 ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर “NEET Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन क्रेडेंशियल्स (एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें.

‘Submit’ पर क्लिक करते ही आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

यदि किसी उम्मीदवार को आंसर की या अन्य प्रक्रिया से संबंधित कोई सवाल है, तो वे NTA से संपर्क कर सकते हैं:

हेल्पलाइन नंबर: 011-40759000 / 011-69227700

ईमेल: neetug2026@nta.ac.in

समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक

NEET UG Answer Key 2026 छात्रों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसी के आधार पर वे अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और समय पर सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करें.