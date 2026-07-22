NEET Topper Panshul Bansal: ‘प्रोटेस्ट में जाने की जगह मैं घर पर…’, दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर NEET टॉपर का बड़ा बयान

NEET Topper Perception on Protest: NEET-UG 2026 के री-एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है. इस परीक्षा में 99.9999 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अखिल भारतीय रैंक 2 हासिल करने वाले पांशुल बंसल ने दिल्ली में चल रहे आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पांशुल बंसल का जवाब ज्यादार लोगों को हैरान करने वाला है. उन्होंने कहा कि जो समय वो प्रोटेस्ट में देंगे, उसकी जगह वो उतने समय में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं.

री-एग्जाम को अवसर के रूप में देखा

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा में टॉपर्स में शामिल रहे पांशुल बंसल ने कहा कि पेपर लीक को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने घर पर रहकर पढ़ाई करना चुना. NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा में 99.9999 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अखिल भारतीय रैंक 2 हासिल करने वाले बंसल ने एक इंटरव्यू में बताया कि मूल परीक्षा रद्द होने से शुरुआत में उन्हें निराशा हुई थी, लेकिन अंततः उन्होंने इसे अपने प्रदर्शन में सुधार करने के अवसर के रूप में देखा. उन्होंने कहा “मैंने सोचा, मुझे विरोध प्रदर्शन में क्यों जाना चाहिए? इसके बजाय, मैं घर पर पढ़ाई कर सकता हूं और अपने कौशल में सुधार कर सकता हूं और अपने स्कोर को बेहतर बना सकता हूं.”

16 जुलाई को जारी किया गया रिजल्ट

नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल के छात्र बंसल ने पुनर्परीक्षा में 715 अंक प्राप्त किए हैं. स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मूल NEET-UG परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया. सीबीआई इस लीक की जांच कर रही है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 21 जून को एक नई परीक्षा आयोजित की गई और परिणाम 16 जुलाई को घोषित किए गए.