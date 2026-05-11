CBSE Class 12 Result: कब जारी होगा 12वीं का रिजल्ट? जानें पूरी डिटेल

CBSE Class 12 Result 2026: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का इंतज़ार आखिरकार खत्म होने वाला है. CBSE आज कुछ ही घंटों में रिज़ल्ट जारी कर सकता है. रिज़ल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किए जाएँगे. स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट DigiLocker या Umang ऐप से भी देख सकते हैं. रिज़ल्ट से पहले DigiLocker वेबसाइट पर CBSE 12वीं क्लास के रिज़ल्ट का लिंक भी आ गया है. 1.8 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स कई दिनों से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. इस साल, बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हुए थे और 10 अप्रैल तक चले थे. पहली बार, बोर्ड ने लैपटॉप या टैब का इस्तेमाल करके आंसर शीट चेक करने के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया.

CBSE 12वीं के रिज़ल्ट जारी होते ही कैसे चेक करें?

रिज़ल्ट चेक करने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

यहाँ CBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID डालें.

सबमिट करने पर, रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

इसे यहां से डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

नहीं जारी होगी CBSE क्लास 12th टॉपर्स लिस्ट

CBSE इस बार भी टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं करेगा. बोर्ड सिर्फ रीजन के हिसाब से रिजल्ट जारी करता है और यह नहीं बताता कि किन स्टूडेंट्स ने टॉप किया है. टॉपर्स लिस्ट स्कूल जारी करते हैं. इस बार भी 100% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है.

क्या क्लास 12 के लिए दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा?

क्लास 10 के उलट, दूसरा CBSE क्लास 12 बोर्ड एग्जाम नहीं होगा. अभी, यह नया मार्क-इम्प्रूवमेंट सिस्टम सिर्फ़ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम पर लागू है. इसलिए जो स्टूडेंट्स दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं उन्हें एक और साल इंतज़ार करना होगा.