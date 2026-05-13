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CBSE 12th Result 2026 Out:  सीबीएसई 12वीं में ट्रांसजेंडर बच्चों ने कर दिया कमाल, लड़के और लड़कियों को छोड़ा पीछे, सभी 100% बच्चे पास

CBSE 12th Result 2026 Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. लिंगवार परिणाम में इस बार ट्रांसजेंडर छात्रों ने लड़के और लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए 100% सफलता हासिल की है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 13, 2026 2:56:22 PM IST

CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी
CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी


CBSE 12th Result 2026 Out: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. लंबे समय से 12वीं के छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे.

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि DigiLocker और UMANG पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि लिंगवार परिणाम में इस बार ट्रांसजेंडर छात्रों ने लड़के और लड़कियों को पीछे छोड़ते हुए 100% सफलता हासिल की है.

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लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर 

इस बार सभी विषयों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. 2026 के CBSE 12वीं के रिजल्ट में 88.86% लड़कियों ने सफलता प्राप्त की, वहीं लड़कों की सफलता का प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया. लड़कियों ने लड़कों से 6.73% बेहतर प्रदर्शन किया है. सबसे बड़ा कमाल ट्रांसजेंडर छात्रों ने कर दिखाया है. ट्रांसजेंडर छात्रों ने लगातार 100% परिणाम के साथ शत-प्रतिशत सफलता हासिल की है.

बता दें कि सीबीएसई के अनुसार 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक जरूरी होते हैं. ग्रेडिंग सिस्टम में A से D तक पास माना जाता है, जबकि E ग्रेड का मतलब फेल होता है. इसलिए सभी विषयों में E से ऊपर ग्रेड होना जरूरी है, नहीं तो छात्र को कम्पार्टमेंट या दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है.

पिछले साल की तुलना में 3.19% की गिरावट

2026 में बच्चों के पास होने का प्रतिशत घटकर 85.20% रह गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में -3.19% का अंतर दर्शाता है. इसका अर्थ ये हुआ कि छात्रों की संख्या बढ़ने के बावजूद सफलता दर में गिरावट आई है, जिससे प्रतियोगिता अधिक कठिन होती दिखाई दे रही है.

ऐसे देखें रिजल्ट

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए ‘CBSE 12th Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें.
सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.
आपका CBSE 12वीं रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

Tags: CBSE 12th ResultCBSE result
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