CBSE 12th Result 2026 Kab Aayega: जल्द आ सकता है CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट, स्टेप बाइ स्टेप गाइड

CBSE 12th Result 2026 Kab Aayega: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा अगले सप्ताह CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जारी किए जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड 11 मई, 2026 तक रिजल्ट जारी कर सकता है. जानकारी के अनुसार कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संभवतः इस बुधवार तक पूरा हो जाएगा.

बता दें कि सीबीएसई बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2025-26 के 12वीं के परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइटों cbse.gov.in , cbse.nic.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जारी करेगा.

कैसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट

छात्रों को अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन लिंक में अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करना होगा. सीबीएसई कक्षा 10 को बोर्ड परीक्षा के परिणाम पहले 15 अप्रैल, 2026 को शाम 4 बजे घोषित किये जा चुके हैं. इसी तरह, छात्र अब किसी भी समय अपने कक्षा 12 के परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं.

CBSE द्वारा कक्षा 12वीं का परिणाम 2026 मई 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जाने की उम्मीद है. छात्रों को अपने परिणाम की जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से जाना होगा. परीक्षा में शामिल हुए कक्षा 12 के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड संभाल कर रखें ताकि वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकें. बता दें कि परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों के साथ-साथ DigiLocker ऐप और UMANG ऐप पर भी घोषित किए जाएंगे, जबकि बोर्ड द्वारा एसएमएस सुविधा के माध्यम से ऑफलाइन भी परिणाम उपलब्ध कराए जाएंगे.

मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए स्टेप बाइ स्टेप गाइड

CBSEकक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें: