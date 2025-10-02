Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, PM मोदी ने दी बधाई; यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त

Dussehra 2025 Live Updates: देश दुनिया में गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) को विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है. इसे ज्यादातर राज्यों में दशहरा पर्व के नाम से भी जाना जाता है. वैदिक मान्यता के अनुसार, दशहरे का महापर्व प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर मनाया जाता है. दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. राम ने रावण का वध करके अन्याय पर न्याय की जीत की परंपरा रखी. यह तो ज्ञात नहीं है कि दशहरे का महापर्व का कब से मनाया जाता है, लेकिन सदियों से यह भारतीय परंपरा का हिस्सा बना हुआ है. दशहरे का महापर्व पर देश में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं. यह दिन यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है. वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की दशमी तिथि 1 अक्टूबर यानी बुधवार शाम 7 बजकर 01 मिनट पर शुरू हो चुकी है. विद्वानों के अनुसार, आश्विन मास की दशमी तिथि समापन 2 अक्टूबर यानी आज शाम 7 बजकर 10 मिनट पर होगा.

