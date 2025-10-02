Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, PM मोदी ने दी बधाई; यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त
Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, PM मोदी ने दी बधाई; यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त

🕒 Updated: October 2, 2025 09:50:20 AM IST

Dussehra 2025 Live Updates: देश दुनिया में गुरुवार (02 अक्टूबर, 2025) को विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है. इसे ज्यादातर राज्यों में दशहरा पर्व के नाम से भी जाना जाता है. वैदिक मान्यता के अनुसार, दशहरे का महापर्व प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर मनाया जाता है. दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. राम ने रावण का वध करके अन्याय पर न्याय की जीत की परंपरा रखी. यह तो ज्ञात नहीं है कि दशहरे का महापर्व का कब से मनाया जाता है, लेकिन सदियों से यह भारतीय परंपरा का हिस्सा बना हुआ है.   दशहरे का महापर्व पर देश में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं. यह दिन यह संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है. वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन मास की दशमी तिथि 1 अक्टूबर यानी बुधवार शाम 7 बजकर 01 मिनट पर शुरू हो चुकी है. विद्वानों के अनुसार, आश्विन मास की दशमी तिथि समापन 2 अक्टूबर यानी आज शाम 7 बजकर 10 मिनट पर होगा.  

Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त

  • 09:49 (IST) 02 Oct 2025

    Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने दी विजयादशमी की बधाई

    Dussehra 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विजयादशमी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का प्रतीक है. मेरी कामना है कि इस पावन अवसर पर हर किसी को साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा मिले. देशभर के मेरे परिवारजनों को विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

  • 08:28 (IST) 02 Oct 2025

Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, PM मोदी ने दी बधाई; यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Dussehra 2025 Live Updates: देशभर में मनाया जा रहा दशहरा, PM मोदी ने दी बधाई; यहां जानें प्रदोष काल में रावण दहन का मुहूर्त

