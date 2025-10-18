Live

Dhanteras 2025 Live: धनतेरस का शुरू हो चुका है मुहूर्त, कब-कब और कितने बजे कर सकते हैं खरीदारी, यहां जानें हर डिटेल

Updated: October 18, 2025 07:46:10 PM IST

Dhanteras 2025 day Date  shubh muhurat  timing: धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी है. रविवार (19 अक्टूबर) को छोटी दिवाली, सोमवार (20 अक्टूबर) को दिवाली, मंगलवार (21अक्टूबर) को गोवर्धन पूजा और बुधवार (22 अक्टूबर) को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. धर्म के जानकारों का कहना है कि त्रयोदशी शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को दोपहर बाद 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू हो चुकी है, जो रविवार (19 अक्टूबर 2025) को दोपहर बाद 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी, इस लिहाज से यानी कि उदया तिथि के नियम के अनुसार धनतेरस 19 अक्टूबर को होना चाहिए.  धनतेरस के मूहूर्त 18 अक्टूबर को भी पड़े हैं. धनतेरस पूजा का मूहूर्त 18 अक्टूबर को शाम 7:17 से 8:20 तक है.. यही वजह है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जा रही है. कुछ लोग 19 अक्टूबर को भी धनतेरस मनाएंगे. 

धनतेरस को लेकर कंफ्यूजन कर लें दूर

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार (18 अक्टूबर) को दोपहर में 12 बजकर 18 मिनट से शुरू हो चुकी है. यह तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. जानकारों का कहना है कि उदयातिथि के दृष्टिकोण से त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर रविवार को है. इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:51 बजे ही खत्म होगी.

की जाती है खरीदारी

मान्यता है कि धनतेरस पर सोने और चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं. हालांकि, सब अपनी क्षमता के हिसाब से खरीदारी करते हैं. कुछ लोग तो धनतेरस पर छोटे गहने, चांदी के सिक्के या देवी-देवताओं की मूर्तियां गिफ्ट करते हैं. अब तो लोग पावर बैंक, हेडफोन, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे आइटम भी एक-दूसरे को गिफ्ट के रूप में देते हैं. 

Live Updates

  19:45 (IST) 18 Oct 2025

    Dhanteras 2025 Live: धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है सोना?

    Dhanteras 2025 Live:  धनतेरस पर सोना खरीदने का चलन हैं, लेकिन इसका पौराणिक महत्व भी है. पौराणिक क​था के अनुसार, समुद्र मंथन से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी. मान्यता है कि वह अपने हाथ में सोने के कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें माता लक्ष्मी भाई मानती हैं. यह भी माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी को पीला रंग और पीतल प्रिय है.यही वजह है कि  धनतेरस के मौके  पर हिंदू समुदाय के लोग सोना, पीतल आदि खरीदते हैं.  

  19:32 (IST) 18 Oct 2025

    Dhanteras 2025 Live: धनतेरस के दिन करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जप

    धनतेरस के दिन करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जप

    गणेश मंत्र: वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
    लक्ष्मी मंत्र: ऊँ श्रींह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊँ महालक्ष्मी नम:
    कुबेर मंत्र: ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः

    भगवान धन्वंतरि मंत्र
    ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराये:
    अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोग निवारणाय
    त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुस्वरूप
    श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री श्री श्री औषधचक्र नारायणाय नम:

