Dhanteras 2025 Live: धनतेरस का शुरू हो चुका है मुहूर्त, कब-कब और कितने बजे कर सकते हैं खरीदारी, यहां जानें हर डिटेल

Dhanteras 2025 day Date shubh muhurat timing: धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत हो चुकी है. रविवार (19 अक्टूबर) को छोटी दिवाली, सोमवार (20 अक्टूबर) को दिवाली, मंगलवार (21अक्टूबर) को गोवर्धन पूजा और बुधवार (22 अक्टूबर) को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. धर्म के जानकारों का कहना है कि त्रयोदशी शनिवार (18 अक्टूबर 2025) को दोपहर बाद 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू हो चुकी है, जो रविवार (19 अक्टूबर 2025) को दोपहर बाद 1 बजकर 51 मिनट पर समाप्त होगी, इस लिहाज से यानी कि उदया तिथि के नियम के अनुसार धनतेरस 19 अक्टूबर को होना चाहिए. धनतेरस के मूहूर्त 18 अक्टूबर को भी पड़े हैं. धनतेरस पूजा का मूहूर्त 18 अक्टूबर को शाम 7:17 से 8:20 तक है.. यही वजह है कि 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जा रही है. कुछ लोग 19 अक्टूबर को भी धनतेरस मनाएंगे.

Dhanteras 2025 day Date shubh muhurat timing

धनतेरस को लेकर कंफ्यूजन कर लें दूर

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार (18 अक्टूबर) को दोपहर में 12 बजकर 18 मिनट से शुरू हो चुकी है. यह तिथि 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 01 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. जानकारों का कहना है कि उदयातिथि के दृष्टिकोण से त्रयोदशी तिथि 19 अक्टूबर रविवार को है. इस दिन त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:51 बजे ही खत्म होगी.

की जाती है खरीदारी

मान्यता है कि धनतेरस पर सोने और चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं. हालांकि, सब अपनी क्षमता के हिसाब से खरीदारी करते हैं. कुछ लोग तो धनतेरस पर छोटे गहने, चांदी के सिक्के या देवी-देवताओं की मूर्तियां गिफ्ट करते हैं. अब तो लोग पावर बैंक, हेडफोन, स्मार्टवॉच और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे आइटम भी एक-दूसरे को गिफ्ट के रूप में देते हैं.