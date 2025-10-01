300 ई-बसें, 625 बस स्टॉप और 21 नए रूट; दिल्लीवासियों को मिली ‘देवी’ की सौगात

300 DEVI Buses For Yamuna Par: राजधानी दिल्ली में बसों की कमी के कारण लोगों को हर दिन लंबा इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन अब उन्हें इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी विनोद नगर डिपो से 300 ‘देवी’ इलेक्ट्रिक ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने घोषणा की कि यमुनापार क्षेत्र में 625 बस स्टॉप को कवर करते हुए 21 नए रूट शुरू किए गए हैं.

परिवहन विभाग और डीटीसी ने आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की मदद से यमुनापार क्षेत्र में बस रूटों को नया रूप दिया है. जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, वहां बसों की संख्या बढ़ा दी गई है. जिन रूटों पर पहले बसें खाली चलती थीं, वहां बसों के फेरे कम कर दिए गए हैं.

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा – सीएम रेखा

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए इस सेवा पखवाड़े के दौरान, दिल्लीवासियों को हर दिन एक नई सौगात मिल रही है. अब उन इलाकों में भी अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी जहां पहले यह सुविधा नहीं थी. उन्होंने कहा कि अगले एक साल में दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा. इससे प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण में भी सुधार होगा.

रेखा गुप्ता ने कहा, “ये 300 बसें सिर्फ़ संख्या की बात नहीं हैं; इनके रूट्स को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि ये यमुनापार के लोगों तक सही मायने में पहुंच सकें. यह दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के एक नए युग की शुरुआत है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि रूट पुनर्गठन से यात्रियों को असुविधा नहीं होगी और डीटीसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा.

छह महीने में 2900 बसें शुरू

दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली में अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से, पिछले छह महीनों में दिल्ली में लगभग 2,900 नई बसें शुरू की गई हैं. उन्होंने कहा कि डीटीसी को घाटे से उबारा जाएगा और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाई जाएगी. पिछली सरकारों ने परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब परिवहन व्यवस्था बदल रही है. मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यमुनापार क्षेत्र में 21 नए रूट शुरू किए गए हैं, जिनमें 625 बस स्टॉप शामिल हैं.

