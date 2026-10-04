Yamuna River Surveys: दिल्ली में अब साफ होगी यमुना! सर्वे का काम शुरू, हर 2 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट

Yamuna River Surveys: दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए कवायद शुरू कर दी है. यमुना को फिर से जीवित करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग (तलछट हटाने) का काम शुरू करने से पहले, उत्तरी दिल्ली के पल्ला से दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर तक नदी के किनारे विस्तृत टोपोग्राफिकल (जमीन की बनावट का) और बैथीमेट्रिक (पानी के नीचे की सतह का) सर्वे करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

टोपोग्राफिकल सर्वे में जमीन, नदी के किनारों और बाढ़ के मैदान (फ्लडप्लेन) का नक्शा बनाया जाएगा, जबकि बैथीमेट्रिक सर्वे में पानी के नीचे नदी की तलहटी की गहराई और आकार को मापा जाएगा. एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से नदी, तलहटी की बनावट, बाढ़ के मैदान की स्थिति और मौजूदा ढांचे शामिल होंगे, ताकि अधिकारियों को यह तय करने में मदद मिल सके कि ड्रेजिंग कहां और कैसे की जानी चाहिए.

सर्वे में क्या-क्या किया जाएगा?

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का यह सर्वे किसी भी बड़े खुदाई के काम से पहले जमीन पर और पानी के नीचे क्या-क्या है, इसकी विस्तृत तस्वीर दिखाएगा. यह जानकारी उन इलाकों की पहचान करने में मदद करेगी जहां नदी की तलहटी बदल गई है, जहां रेत जमा हो गई है और जहां ड्रेजिंग की जरूरत हो सकती है. सर्वे में तटबंधों, इमारतों, कंपाउंड की दीवारों, बाड़, झुग्गियों, हाई-टेंशन लाइनों और बिजली के खंभों, पेड़-पौधों और नर्सरियों, सड़कों, बैलगाड़ी के रास्तों, नालियों, द्वीपों और अन्य भौतिक विशेषताओं का नक्शा बनाया जाएगा.

नदी के आसपास के ढांचों की पहचान की जाएगी

इस पूरे मामले पर एक अधिकारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें नदी और उसके आस-पास पूजा स्थलों, प्राचीन स्मारकों, पुलियों, ओवरहेड बिजली लाइनों की नींव और अन्य ढांचों की भी पहचान की जाएगी. दोनों किनारों से 100 मीटर से ज्यादा दूरी तक की ऐसी विशेषताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा. यमुना को फिर से जीवित करने के काम में नदी की सफाई, सीवेज-ट्रीटमेंट क्षमता का विस्तार, नालियों को रोकना और रिवरफ्रंट को बेहतर बनाना जैसी गतिविधियां शामिल हैं.

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नदी को मापा जाएगा

सर्वे में नियमित बिंदुओं पर नदी को मापा जाएगा ताकि यह समझा जा सके कि यह कितनी चौड़ी और गहरी है और दिल्ली में प्रवेश करने से लेकर राजधानी से बाहर निकलने तक इसका आकार कैसे बदलता है. यह प्रक्रिया पुराने नक्शों का इस्तेमाल करके यमुना की मौजूदा स्थिति की तुलना पिछले सर्वे से भी करेगी, जिससे नदी के रास्ते और बनावट में आए बदलावों की पहचान करने में मदद मिलेगी. मौजूदा गहराई, बाढ़ के मैदान की रूपरेखा और ढांचों की जगह का पता लगाकर, सरकार के पास यह तय करने का एक साफ आधार होगा कि ड्रेजिंग कहां की जा सकती है और मौजूदा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना या नदी के बहाव में रुकावट डाले बिना यह काम कैसे किया जा सकता है.

हर 2 हफ्ते में देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

एक अधिकारी ने कहा कि सर्वे के काम की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी. सर्वे करने वाली एजेंसी को सटीक जगहों के साथ रोजाना काम का शेड्यूल, साप्ताहिक लेवल शीट और हर दो हफ्ते में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी. सर्वे एजेंसी यह पक्का करने के लिए भी जिम्मेदार होगी कि काम से आस-पास रहने वाले लोगों और सड़क का इस्तेमाल करने वालों को बेवजह प्रदूषण, धूल, शोर या परेशानी न हो. उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के निर्देशों का भी पालन करना होगा.

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