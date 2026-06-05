दिल्ली बनेगी ग्रीन कैपिटल! सीएम रेखा गुप्ता का एलान- इस साल लगेंगे 15 लाख पेड़, बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क

CM Rekha Gupta on Delhi Environment: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मौके पर देश की राजधानी को हरा-भरा बनाने के लिए एक एलान किया है कि इस साल दिल्ली में 15 लाख पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे.

उन्होंने 100 ‘ऑक्सीजन पार्क’ विकसित करने के अपने विजन को भी दोहराया. मैदान गढ़ी प्रोजेक्ट समेत 18 ‘नमो ऑक्सीजन पार्क’ पर काम पहले ही शुरू हो चुका है.

दिल्ली को हरा-भरा बनाने की बड़ी योजना

सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के दौरान 18 ‘नमो वन पार्क’ का उद्घाटन किया. इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने ज़ोर दिया कि यह पहल सिर्फ़ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है; उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. सरकार ने इस साल 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार पौधे उपलब्ध कराएगी और लोगों को पौधे लगाने के लिए सही जगहों के बारे में जानकारी देगी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान की असली ताकत दिल्ली के लोगों में है, क्योंकि हर नागरिक की भागीदारी के बिना यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता.

18 से शुरुआत, 100 ऑक्सीजन पार्क का लक्ष्य

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने के बारे में अपनी पिछली घोषणा को याद किया. उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, 18 ‘नमो ऑक्सीजन पार्क’ का निर्माण शुरू हो गया है. उनका मानना ​​है कि तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के बीच, ऐसे पार्क दिल्ली को साफ हवा देने में अहम भूमिका निभाएंगे.

Delhi is going green, and every citizen has a role to play. This World Environment Day, work begins on 18 Namo Oxygen Parks as we move towards the vision of 100 Oxygen Parks across Delhi. 🎯 15 lakh trees to be planted this year. We’ll provide the saplings and identify the… pic.twitter.com/pvLfnnGYnO — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 5, 2026

उन्होंने हर ऑक्सीजन पार्क के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बनाने का भी सुझाव दिया. जब स्थानीय निवासी इन पार्कों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेंगे, तो पौधों की सुरक्षा, सिंचाई और देखभाल को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सकेगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने की ये खास अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति इस अभियान के तहत एक पौधा लगाता है, तो आने वाले सालों में दिल्ली के पर्यावरण में काफ़ी सुधार हो सकता है.

अपने संदेश में उन्होंने ज़ोर दिया कि प्रकृति की रक्षा करना हमेशा से हमारी संस्कृति और जीवन शैली का अहम हिस्सा रहा है. इसलिए, हर नागरिक को दिल्ली को ज़्यादा हरा-भरा और साफ़-सुथरा बनाने में योगदान देना चाहिए.

प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की क्या रणनीति है?

रेखा गुप्ता ने यह भी संकेत दिया कि इस बार सरकार उस मौसम के शुरू होने का इंतज़ार नहीं करेगी जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा होता है. उन्होंने बताया कि प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं से निपटने की तैयारी पहले से ही चल रही है. राजधानी की सड़कों की ‘वॉल-टू-वॉल कारपेटिंग’ (सड़क की सतह को पूरी तरह पक्का करना) के लिए एक योजना बनाई गई है; इससे धूल कम होने और हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है.