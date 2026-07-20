पत्नी फैक्टरी में काम के बाद जाती है दोस्त के घर! बनाती है अवैध संबंध; यह सोच कर पति बन गया हैवान

Woman illicit affair : फैक्टरी में सहकर्मी के साथ अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या करने वाले शख्स को दिल्ली पुलिस ने मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पति को शख्स था कि उसकी पत्नी का फैक्टरी में काम करने वाले सहकर्मी के साथ अवैध संबंध है. पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर पति-पत्नी के बीच कई बार विवाद भी हो चुका है. गुरुवार (16 जुलाई, 2026) की शाम को अवैध संबंध और पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर पति भड़क गया. इस बीच अचानक पति ने कैंची से पत्नी पर हमला कर दिया. ताबड़तोड़ वार में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हत्या के सिर्फ 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए फरार आरोपी पति को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है.

पूरा मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कैंची और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं. सीलमपुर थाना पुलिस को गुरुवार (16 जुलाई, 2026) की शाम 7 बजकर 32 मिनट पर गौतमपुरी की गली नंबर-9 में महिला की हत्या की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर खून से लथपथ महिला का शव मिला. उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान थे. इस पर जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने महिला की हत्या की जांच शुरू की तो पहला शक पति सलीम (52) पर गया, क्योंकि वह गायब मिला. पुलिस पूछताछ में सलीम ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि पत्नी पहले एक गारमेंट फैक्टरी में काम करती थी. सलीम यह भी मानता था कि पत्नी उसकी गैरमौजूदगी में अपने आशिक को घर भी बुलाती और संबंध भी बनाती थी. सलीम को शक था कि उसकी पत्नी फैक्टरी में काम खत्म करने के बात सहकर्मी आशिक से उसके घर भी जाती है. घटना वाली शाम यानी 16 जुलाई को पति ने कहा था कि वह नौकरी छोड़ दे, इस पर पत्नी ने इन्कार कर दिया. इस पर पति का शक बढ़ गया. गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी.

हत्या से पहले हुई थी तीखी बहस

आरोपी सलीम ने बताया कि 16 जुलाई को भी इसी मुद्दे पर पत्नी के साथ उसकी बहस हुई. गुस्से में उसने घर में रखी कैंची से पत्नी पर हमला बोल दिया. इस दौरान पहले उसने लात-घूसों से मारा फिर कैंची से कई हमले किए. पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई तो वह घर में ताला लगाकर फरार हो गया.

लगातार बदल रहा था लोकेशन

जांच के दौरान पता चला कि हत्या के बाद आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके. वह पहले आनंद विहार पहुंचा और वहां से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ तक घूमता रहा. बाद में वह फिर मुरादाबाद लौटा, जहां रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने उसे दबोच लिया.



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