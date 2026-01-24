फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा पहले या बढ़ी तारीख पर? जानिए दिल्ली सरकार का लेटेस्ट प्लान

Delhi Government Free LPG Scheme: दिल्ली के लाखों लोगों के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. सवाल यही है कि क्या लाभार्थियों को सिलेंडर पहले तय समय पर मिलेगा या फिर अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा. ताजा जानकारी के मुताबिक, फिलहाल सरकार की ओर से किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार ने लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं.

करीब 17 लाख परिवार होंगे इस योजना से लाभान्वित

दिल्ली सरकार ने यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की है. इसके तहत पात्र परिवारों को त्योहारों के मौके पर मुफ्त घरेलू LPG सिलेंडर दिया जाना है. सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में रसोई गैस की कीमत आम लोगों के बजट पर भारी पड़ रही है, ऐसे में यह कदम सीधे तौर पर घरेलू खर्च कम करने में मदद करेगा. अनुमान है कि इस योजना से करीब 17 लाख परिवार लाभान्वित हो सकते हैं.

योजना की टाइमलाइन को लेकर उठे सवाल

पहले जो समयसीमा तय की गई थी, उसके अनुसार होली से पहले मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी की बात कही गई थी. हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया, लाभार्थियों की सूची तैयार करने और तकनीकी पहलुओं के कारण कुछ देरी की आशंका जताई जा रही थी. इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठा कि कहीं योजना की टाइमलाइन आगे तो नहीं बढ़ा दी गई है.

अभी नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई

ताजा अपडेट के अनुसार, सरकार ने अब तक नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल पुरानी समयसीमा ही लागू मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. लाभ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में भेजे जाने की संभावना है, जिससे लाभार्थी अपने गैस एजेंसी से सिलेंडर ले सकेंगे.