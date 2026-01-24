Home > दिल्ली > फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा पहले या बढ़ी तारीख पर? जानिए दिल्ली सरकार का लेटेस्ट प्लान

फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा पहले या बढ़ी तारीख पर? जानिए दिल्ली सरकार का लेटेस्ट प्लान

Diwali LPG Cylinder Scheme: सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में रसोई गैस की कीमत आम लोगों के बजट पर भारी पड़ रही है, ऐसे में यह कदम सीधे तौर पर घरेलू खर्च कम करने में मदद करेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 24, 2026 6:22:46 PM IST

Delhi Government Free LPG Scheme
Delhi Government Free LPG Scheme


Delhi Government Free LPG Scheme: दिल्ली के लाखों लोगों के लिए मुफ्त LPG सिलेंडर योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. सवाल यही है कि क्या लाभार्थियों को सिलेंडर पहले तय समय पर मिलेगा या फिर अपडेटेड शेड्यूल के अनुसार उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा. ताजा जानकारी के मुताबिक, फिलहाल सरकार की ओर से किसी बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार ने लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं.

करीब 17 लाख परिवार होंगे इस योजना से लाभान्वित 

दिल्ली सरकार ने यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की है. इसके तहत पात्र परिवारों को त्योहारों के मौके पर मुफ्त घरेलू LPG सिलेंडर दिया जाना है. सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में रसोई गैस की कीमत आम लोगों के बजट पर भारी पड़ रही है, ऐसे में यह कदम सीधे तौर पर घरेलू खर्च कम करने में मदद करेगा. अनुमान है कि इस योजना से करीब 17 लाख परिवार लाभान्वित हो सकते हैं.

योजना की टाइमलाइन को लेकर उठे सवाल

पहले जो समयसीमा तय की गई थी, उसके अनुसार होली से पहले मुफ्त सिलेंडर देने की तैयारी की बात कही गई थी. हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया, लाभार्थियों की सूची तैयार करने और तकनीकी पहलुओं के कारण कुछ देरी की आशंका जताई जा रही थी. इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठा कि कहीं योजना की टाइमलाइन आगे तो नहीं बढ़ा दी गई है.

अभी नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई

ताजा अपडेट के अनुसार, सरकार ने अब तक नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल पुरानी समयसीमा ही लागू मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. लाभ सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए बैंक खाते में भेजे जाने की संभावना है, जिससे लाभार्थी अपने गैस एजेंसी से सिलेंडर ले सकेंगे.
 
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल एक राहत उपाय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम है. जैसे ही अंतिम सूची और वितरण प्रक्रिया पूरी तरह तय होगी, जनता को स्पष्ट सूचना दी जाएगी. तब तक दिल्लीवासियों को यही सलाह दी जा रही है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें. फिलहाल संकेत यही हैं कि राहत मिलने में बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी और योजना अपने तय उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेगी.

