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आप सांसद संजय सिंह थाम सकते सपा का हाथ? जारी अटकलों के बीच दिया ऐसा जवाब

Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके अच्छे संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं है. परन्तु आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 15, 2026 7:08:14 PM IST

संजय सिंह ने आप को सबसे अच्छी पार्टी बताया.
संजय सिंह ने आप को सबसे अच्छी पार्टी बताया.


Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ उनके अच्छे संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं है. परन्तु आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है. उन्होनें अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस प्रकार का काम उन्होनें दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में किया उसकी बराबरी नहीं की जा सकती. शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब में इसी तरह का कार्य करके दिखाया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है.
आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों काफी परेशानियां झेली है. ज्ञात हो कि, बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे. वर्तमान में पार्टी केवल 3 सांसदो के साथ चल रही है. सांसद संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो BJP में कभी शामिल नहीं हो सकते. लेकिन सपा में शामिल होने वाले प्रश्न पर उन्होनें क्या कुछ कहा चलिए जानते है……..!

आप के नेताओं से परिवार जैसे संबंध- संजय सिंह

संजय सिंह ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है. पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलते हुए उन्होनें कहा कि दो बार मुझे राज्यसभा में सांसद के रुप में भेजा. संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ उनके अच्छे रिश्ते है. उन्होनें अखिलेश यादव के बारे में बोला कि संबंध उनके साथ भी अच्छे है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे. 

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प्रतिकूल परिस्थितयां मजबूती से लड़ने में सहायक

आम आदमी पार्टी की यूपी यूनिट ने एक्स पोस्ट में संजय सिंह के बयान को लिखा, “जिस पार्टी को बनाया, जिसे आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत की, उसके प्रति मेरी निष्ठा अडिग है. आम आदमी पार्टी मेरा परिवार है. मैं पूरी ईमानदारी से अपने दल के साथ हूं और उसी के लिए काम करता रहूंगा. हम हर विपरीत परिस्थिति में और मज़बूती से लड़ेंगे.” विपरीत परिस्थितयों में भी लड़ना आम आदमी की पहचान है. और इस छवि को बनाए रखना हमारा एकमात्र लक्ष्य है. 

‘आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल नहीं, एक विचारधारा’

संजय सिंह ने ये भी कहा, “आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल नहीं, एक विचारधारा है. दिल्ली में बिजली-पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो क्रांति की, वही काम भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में कर रही है. हम हर डर और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य जनसेवा है.”
     

Tags: delhi newsSanjay SIngh
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