Home > क्राइम > आग की लपटों में झुलसता रहा युवक, फिर भी नहीं पिघला पत्नी का दिल, मां के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया

आग की लपटों में झुलसता रहा युवक, फिर भी नहीं पिघला पत्नी का दिल, मां के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया

Delhi Jahangirpuri Crime News: दिल्ली में पत्नी और सास की क्रूरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. दोनों ने मिलकर युवक को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया. चौथी मंजिल से उठती उसकी दर्दनाक चीखों से पूरा इलाका दहल उठा.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 19, 2026 11:39:35 AM IST

पत्नी और सास ने मिलकर युवक को जिंदा जलाया!
पत्नी और सास ने मिलकर युवक को जिंदा जलाया!


Delhi Jahangirpuri Crime News: राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामाल सामने आया है. जहां आरोप है कि पत्नी और सास ने मिलकर युवक को जिंदा जलाकर मार डाला. बताया जा रहा है कि घटना इतनी भयावह थी कि चौथी मंजिल से लेकर गली तक जले हुए अवशेष बिखरे मिले. आसपास मौजूद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवक के शरीर पर लगी आग बुझाई और तुरंत पुलिस को सूचना दी. इस घटना ने लोगों को झकझोकर कर रख दिया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच और FSL टीम मौके पर पहुंची और अहम सबूत जुटाकर जांच करने में लगी है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां-बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कैसे हुई घटना ?

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके के जहांगीरपुरी में जिंदा जलते युवक की दर्दनाक चीखो से दहल उठा पूरा इलाका. यहां एक युवक को कथित तौर पर उसकी पत्नी और सास ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया. जबकि पत्नी और सास ने पुलिस को बयान में बताया है कि मृतक से शादी के बाद से अनबन थी. उन्होंने बताया कि युवक रात में आया और जब ससुराल पक्ष में गेट नहीं खोला. तो वह गुस्से में आ गया. वह अपने साथ फिनाइल और तेल लेकर आया था. पहले उसने फिनाइल पी ली और उसके बाद खुद पर तेल डालकर आग लगा ली.

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क्या लग रहे आरोप?

बताया जा रहा है कि युवक उत्तम नगर से अपनी पत्नी को लेने के लिए जहांगीरपुरी आया था, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान पत्नी और सास ने युवक पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. आग की लपटों में घिरे युवक की चीखें सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले और जान जोखिम में डालकर उसके शरीर पर लगी आग बुझाने की कोशिश की. चौथी मंजिल से गली तक जले हुए अवशेष बिखरे मिले. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए.  

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

बताया जा रहा है कि मौत से पहले युवक ने पुलिस को अपने आखिरी बयान भी दिए. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. अब यह जांच का विषय है कि किसने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की है या इसे जलाया गया है फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस कर रही जांच

इस भयावह घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. मृतक की पत्नी और सास से पूछताछ की गई है. अब सही वजह क्या थी इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है. 

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Tags: crime newsdelhi news
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