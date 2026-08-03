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वसीम ‘अर्जुन’ बनकर पहुंचा पुलिस के पास, खूबसूरत साली आखिर क्यों बनी वजह?

पूर्वी दिल्ली में एक युवक ने अपने साढू को झूठे हथियार तस्करी के केस में फंसाने के लिए उसके घर में दो पिस्टल रख दीं. इस पूरे मामला का कनेक्शन उसकी खूबसूरत साली से बताया जा रहा है.

By: JP Yadav | Last Updated: August 3, 2026 11:14:15 AM IST

खूबसूरत साली की हुई शादी तो पहुंच गया पुलिस के पास? वजह जानकर आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों पीट लिया माथा
खूबसूरत साली की हुई शादी तो पहुंच गया पुलिस के पास? वजह जानकर आखिर दिल्ली पुलिस ने क्यों पीट लिया माथा


देश की राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में शातिर युवक ने बॉलीवुड फिल्म के अंदाज में अपने साढू को दिल्ली पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया. मौके पर पहुंची पुलिस साढ़ू को 2 पिस्टलों के साथ वेलकम थाने लेकर आई. पूछताछ में सारी सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई. इसके बाद पूरा मामला 360 डिग्री घूम गया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे इस बात से नाराजगी थी कि साढ़ू मोहम्मद अशरफ ने उसकी खूबसूरत साली से शादी क्यों की? इसके बाद उसे सबक सिखाने और फंसाने के लिए उसने उसके घर में हथियार रखवाकर पुलिस से पकड़वा दिया. 

अशरफ को गिरफ्तार करके पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो कई चीजें बेहद अजीब लगीं. इस दौरान काले रंग के बैग में रखी पिस्टलों के बारे में आरोपी अशरफ से पुलिस ने पूछताछ की तो वह भी हैरान रह गया. पूछताछ में उसने बताया कि वह बैग उसका नहीं, बल्कि उसकी साली के पति का है. उसने यह भी बताया कि कुछ दिनों पहले साढ़ू वसीम उसके घर पर मिलने आया था. पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति मोहम्मद अशरफ को छोड़ दिया। उसे झूठे केस में फंसाने वाले आरोपित वसीम को गिरफ्तार किया.

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वसीम नहीं अर्जन बताया था अपना नाम

 इस पूरे मामले में जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने पूछताछ के बाद खुलासा किया कि 16 जुलाई, 2026 को मोहम्मद अशरफ वेलकम थाना पहुंचा और उसने अपना नाम अर्जुन बताया. उसने पुलिस से कहा कि वह एक हथियार तस्कर के बारे में जानता है, पुलिस उसे पकड़ेगी तो हथियार मिल जाएंगे.  इसके बाद पुलिस ने जनता कॉलोनी क्षेत्र में छापेमारी कर अशरफ नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया. पुलिस ने अशरफ के घर से 2 देशी पिस्टल बरामद कीं. जांच में पता चला कि जिसने हथियार की सूचना दी थी वह आरोपी अशरफ का साढू वसीम है.

31 जुलाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार

अशरफ ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हथियार उसके नहीं है. 31 जुलाई को पुलिस ने सुंदर नगरी इलाके से निवासी वसीम गिरफ्तार किया। यह वह व्यक्ति था जो अर्जुन बनकर थाने आया था.

नाराजगी के चलते उठाया कदम

आरोपित ने पुलिस से कहा कि उसे इस बात से नाराजगी थी कि अशरफ ने उसकी साली से शादी क्यों की। उसे फंसाने के लिए उसने उसके घर में हथियार रखे थे। पुलिस ने वसीम के खिलाफ आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है. 

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Tags: delhi news
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